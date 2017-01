Oreillettes connectées : l’entreprise qui veut nous implanter un mini-cerveau dans chaque oreille

Atlantico : L’entreprise américaine Doppler Lab veut, avec ses oreillettes, révolutionner le monde de l’audio. En effet, celles-ci pourront traduire en temps réel une langue étrangère parlée en face de nous, donner des informations en temps réel, rendre des conversations plus audibles, etc. Concrètement, quelle pourrait être l’utilité de ces oreillettes dévelopées par Doppler Labs ?

Jean-Gabriel Ganascia : La société Doppler Labs prétend étendre les facultés d’écoute de notre cerveau sur les oreillettes qu’elle conçoit afin de traiter en temps réel des informations relatives aux sons que nous percevons pour les moduler en fonction de notre sensibilité, ou pour éliminer des bruits gênants, par exemple un enfant qui crie, en vue d’accroître notre confort, ou encore pour traduire automatiquement une langue dans une autre, en suivant le flux de paroles, comme le ferait un interprète. En résumé, il y a trois dimensions importantes ici : les oreillettes sans fil, le traitement du signal avec retour interactif sur un téléphone et la manipulation "intelligente" des sons, comme la traduction.

Les oreillettes sans fil commencent à se généraliser, même si cela fait plusieurs années qu’elles existent. L’absence de prise "Jack" sur les modèles récents d’iPhone atteste de cette tendance. Cependant, l’agrément paraît moins grand qu’avec les casques pour des raisons acoustiques, car elles sont moins enveloppantes, et pour des raisons électroniques, car le débit d’informations est plus faible avec une liaison Bluetooth qu’avec un fil. Il faut donc essayer de compenser ces défauts, en corrigeant le son. C’est ce que propose la société Doppler Labs, en proposant à l’utilisateur d’interagir directement avec le dispositif, pour corriger le signal en fonction de ses propres désirs. Enfin, on peut imaginer d’autres fonctionnalités de plus haut niveau, qui atténueraient, voire retrancheraient, des sons externes, afin de nous aider à nous concentrer sur ce que l’on souhaite écouter, ou encore qui traduiraient en temps réel des langues étrangères.

Sous-estimons nous les possibilités de créer de l’intelligence artificielle pour nos oreilles ? Quelles peuvent être les différentes technologies auditives de ce type ? Que pouvons-nous attendre au cours des prochaines années ?

Soulignons d’abord que la traduction automatique pose de nombreux problèmes et que, même si l’emploi des techniques statistiques sur de grandes masses de données a permis de faire des progrès considérables, il paraît encore difficile d’avoir une traduction fiable en temps réel. À cela, ajoutons que la reconnaissance de la parole, elle aussi, constitue un défi considérable. Sans doute, des logiciels comme Siri d’Apple obtiennent-ils des performances impressionnantes, mais il reste encore de grosses erreurs de reconnaissance, surtout si l’environnement est bruité. Le couplage de la reconnaissance de la parole et de la traduction demeure donc très hasardeux, sauf sur des expressions idiomatiques bien répertoriées et dans d’excellentes conditions d’écoute. Bref, une démonstration publique dans un salon ne prouve pas que l’on sera en mesure de surmonter les obstacles linguistiques entre les peuples…