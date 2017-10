iPhones 8 qui "gonflent" après les Samsung Note 7 qui explosaient : faut-il attendre pour acheter les nouvelles versions des Smartphones?

Le "bad buzz" engendré par la découverte de batterie qui gonflent sur l'Iphone 8 Plus vient faire écho à celui qui avait particulièrement marqué le lancement du Galaxy Note 7 il y a quelques temps. Apple comme Samsung ne sortent-il pas leur téléphones trop tôt ces derniers temps ? A quoi cela est-il dû ?

Nicolas Catard : Les produit hi-tech parfaits à leur sortie, ça n’existe pas. D’ailleurs, entre le moment ou un produit est annoncé et sa disponibilité réelle, il y a souvent des mises à jours logiciels déjà disponibles. Lorsque le problème est logiciel, ça se règle et on oublie assez rapidement. Mais quand le problème est lié au matériel, c’est une autre histoire. Samsung a vécu une année noire en 2016/2017 avec le Galaxy Note 7. Un smartphone à grand écran, qui était une bombe… au propre comme au figuré. Sur le papier, c’était le smartphone parfait, avec un design et des fonctionnalités de rêve… Mais un problème de batterie à tué le Note 7.

Deux mois après son annonce, Samsung ne cessait de revoir des signalement de Galaxy Note 7 qui prenaient feu, et donc décidé d’arrêter les frais et de stopper sa commercialisation. Même dans les avions, le personnel de bord rappelait aux voyageurs que le Galaxy Note 7 était persona non gratta. En cause : la batterie, qui avait été mal optimisée. Le Note 7 est sans doute sorti trop vite, alors qu’il aurait mérité d’être testé beaucoup plus longtemps.

Le constructeur sud coréen, numéro un mondial en volume, a eu énormément de mal à s’en remettre, et même si le successeur, le Galaxy Note est lui aussi considéré comme l’un des 3 meilleurs smartphones de l’année, 2017, le souvenir du Galaxy Note 7 collera à la peau de Samsung pendant encore longtemps.

Chez Apple, les problèmes matériels sont beaucoup plus rares. Mais on signale déjà des iPhone 8 Plus qui gonflent, toujours lié à un problème batterie. Apple a l’habitude réagir sans attendre, et au moindre problème avec ses appareil, procède à des échanges standard sans attendre.

Les problèmes sur des appareils bourrés de technologie, ça arrive. Mais pour les smartphones, cela arrive beaucoup plus souvent que dans d’autres domaines, et ce pour une raison simple. Le smartphone est un objet qui rapporte beaucoup aux constructeurs, qui est aussi un objet devenu indispensable pour les consommateurs. Chaque année, on assiste à une course technologique entre tous les concurrents, pour toujours être celui qui propose le smartphone le plus performant du moment.

Le smartphone, ce n’est pas comme une voiture, les constructeurs n’ont pas les moyens de tester leur produits pendant des années avec les mêmes composants. Ceux-ci évoluent, comme par exemple le processeur. Tout va donc très vite, souvent au détriment de périodes de tests suiffantes pour valider le bon fonctionnellement chaque élément du smartphone.

Vous vous connaissez beaucoup en test de nouveautés technologiques et devez souvent avoir des "premières versions dans les mains" : est-il plus prudent aujourd'hui d'attendre la seconde vague de fabrication avant d'acheter une de ces innovations, quitte à perdre l'excitation de la nouveauté et de l'exclusivité ?

Quand on attend, on n’achète jamais rien, et c’est particulièrement vrai pour les smartphones. Chez Apple, les innovations se font à tout petits pas car la marque est prudente, et d’ailleurs les produits Apple vieillissent beaucoup mieux et se dévalorisent beaucoup moins que chez n’importe quelle autre marque. C’est l’avantage de maitriser à la fois la partie logicielle, la partie matérielle et auxquels Apple y ajoute tout l’aspect marketing qui permet de vendre les produits et d’en donner une image haut de gamme. D’un point de vue des performances pures, les iPhone sont d’ailleurs les smartphones les plus puissants du monde. Et Apple le rappelle dans toutes ces présentations.