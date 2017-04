Les deux plus grands sites porno au monde passent au chiffrement HTTPS (et voilà pourquoi ça aura un impact sur la sécurité du web dans son ensemble)

Atlantico : Les célèbres sites pornographiques Pornhub et Youporn ont changé de protocole de sécurité pour passer du HTTP au HTTPS . Est-ce une réelle avancée pour la protection des données des 75 millions d'utilisateurs quotidiens de Pornhub ? Quel niveau de protection ce nouveau protocole apporte ?

Frédéric Mouffle : C'est une avancée pour la protection des utilisateurs. Cela permet de protéger le trafic entre votre navigateur et le site internet pour, par exemple éviter que votre opérateur ne sache dans le détail ce que vous faites sur certains sites, en l'espèce les sites pornographiques Pornhub ou Youporn.

C'est une évolution en termes de sécurité concernant le protocole de navigation.

L'entreprise Let's Encrypt a été la première à proposer des certificats gratuits. Avant c'était payant et compliqué. Cette société, avec d'autres, a permis la diffusion des protocoles HTTPS à grande échelle. Et cette "normalisation" va de pair avec une préoccupation grandissante des internautes pour la protection de leurs données personnelles, notamment depuis l'affaire Snowden. Il y a cinq ans,utilisateur lambda n'allait vérifier la présence du cadenas vert qui indique que le site est sécurité, ou encore que le site était authentique en vérifiant le nom de domaine. Aujourd'hui, ces bonnes pratiques sont beaucoup plus repandues.

Concernant les sites pornographiques plus précisément, ce changement de protocole peut paraître comme quelque chose d'anodin pour un internaute Français, mais pour un internaute qui habite dans un pays moins démocratique cela peut être vital. Un exemple très concret : si vous adepte de films pornographiques gay et habitez en Tchétchénie, ce changement de protocole peut vous éviter bien des ennuis. Il faut comprendre qu'avant le HTTPS, c'était du grand n'importe quoi, tout ce qu'on faisait sur internet, tous les sites, les liens sur lesquels vous cliquiez pouvaient être consultés par votre fournisseur d'accès ou une autre personne connectée sur votre box par exemple. Sur un site HTTPS, quand bien même quelqu'un intercepterait tout le flux, ils se retrouveraient avec des données entièrement chiffrées.

Est-ce que ce changement de la part de la firme MindGeek qui détient Pornhub et Youporn peut influencer d'autres sites internet à suivre la même démarche ?

Ce qui est clair c'est que beaucoup de firmes sont déjà passées en HTTPS. Cette normalisation est en cours. D'autant plus que maintenant ce changement peut être gratuit et n'impacte plus le SEO du site internet. Mais MindGeek n'a pas initié la tendance. A mon avis, d'ici trois ou quatre ans, presque tous les sites seront passés en HTTPS. Mais cette initiative aura son influence. Commercialement, d'autres sites pornographiques vont forcément se faire la réflexion d'une mise à jour par crainte de perdre des visiteurs. Cela a certainement excité la concurrence pour un résultat qui sera sain. Après c'est aussi pour MindGeek une démarche qui vise à faire en sorte que l'utilisateur du site internet donné soit en confiance et n'ai pas peur de se connecter.