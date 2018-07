Comment l’innovation s’est tarie dans le monde des smartphones

Atlantico : Le projet Andromeda de Microsoft devrait voir le jour en 2019 selon les dernières informations. Un produit à mi-chemin entre le smartphone et la tablette qui devrait dessiner le futur des téléphones et ouvrir une ère post-smartphones qui impliquerait de repenser entièrement les usages. Mais n’est-ce pas là prendre un risque financier vis-à-vis d’un public qui pourrait être réticent à modifier ses usages ?

Gilles Dounès : Tout d'abord, et même si le mot « innovation » fait désormais partie du moindre communiqué de presse du secteur technologique au sens large, l'innovation « réelle » ne se décrète pas, a fortiori lorsque l'on parle des usages. Et lorsque l'on a l'ambition de faire évoluer significativement les usages, c'est en réalité à l'interface utilisateur tout entière que les équipes d'ingénieurs se trouvent confrontées. Or, Steve Jobs l'a rappelé non sans arrière-pensée lors de la présentation de l'iPhone originel en janvier 2007 : une entreprise peut s'estimer chanceuse lorsqu'elle a la possibilité d'être au cours de son histoire à l'origine d'un changement au niveau de l'interface utilisateur grâce à l’un de ses produits.

Pour Apple, ce fut trois fois le cas avec le Macintosh en 1984, l'iPod en 2001 et bien entendu l'iPhone en 2007.

En ce qui concerne Microsoft, la firme de Redmond n'a pas été très heureuse dans la mesure où son incontestable réussite à imposer la souris sur les ordinateurs DOS compatibles est plutôt apparue avec Windows 95 comme une revanche très longtemps attendue, sur un Mac OS au développement embourbé pendant plusieurs années. Les tentatives qui ont suivi, d'abord autour du Tablet PC au tournant du siècle, puis autour du Zune face à l'iPod d'Apple n'ont pas été très concluantes. Il faut d'ailleurs se remémorer le discours que pouvait tenir Bill Gates à l'apogée du succès de l'iPod : il ne s'agissait que d'une passade, et l'on allait voir ce qu'on allait voir avec le téléphone mobile (de préférence sous Windows mobile), celui-ci étant déjà présent dans toutes les poches, ou presque : pas besoin d'un appareil supplémentaire pour écouter de la musique ! On a effectivement vu ce qu'on a vu avec l'iPhone à partir de 2007, puis avec ses successeurs ou ses copies pendant les 10 ans qui ont suivi.

Il y a une raison à cela : chacune des ruptures significatives dans l'interface utilisateur, c'est-à-dire la manière dont l'utilisateur interagit avec un appareil pour obtenir un résultat satisfaisant, s'est articulée à chaque fois sur un ou plusieurs composants-clés radicalement nouveaux. La souris et l'interface utilisateur graphique ; la molette locale et le micro disque dur, puis la mémoire NAND ; l'écran tactile capacitif projeté et les « Gestures » complexes. Ce qui implique une maîtrise parfaite de l'intégration du volet matériel et du volet logiciel de l'appareil, auxquels vient s'ajouter le volet des services, depuis l'iTunes Music Store en 2004 sinon l’App Store qui vient de fêter son 10e anniversaire.