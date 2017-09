Cinq ans après la première condamnation issue d'HADOPI, le bilan de la haute autorité laisse clairement à désirer

Et aussi : Batteries lithium-ion : de l’eau pour éviter les explosions ; Comète Tchouri : sa matière organique serait plus ancienne que le Système solaire !

Parmi les décombres des trente dernières années, il est une victime qui ne fait que peu parler d’elle. Terrassée, malmenée, jamais ramenée à la vie, elle devrait être au centre du cyclone médiatique, économique et politique, et personne ne sait si elle reviendra hanter la surface de la terre avant longtemps.

Suite à son dernier feuilleton sur la banalisation de la barbarie jihadiste et antisémite qui progresse en France comme l’a dramatiquement révélé l’atroce supplice de Sarah Halimi, Alexandre del Valle revient cette semaine sur le concept de fond de « l’islamiquement correct ».

Mais aussi les cuirs équestres qui habillent le missile californien, le rideau précieux d’un théâtre vénitien, les montres des académiciens militaires et les lumières interdites du loup des mers…

Strasbourg a fait un pari sur l'avenir en construisant une tour à énergie positive. Ces logements seront conçus pour permettre des meilleures économies d'énergie et éviter les gaspillages.

Début juillet M. Le Maire, ministre de l’économie, a annoncé que l’Etat Français allait bientôt céder une partie des participations non stratégiques détenues. Le montant des cessions devraient avoisiner les 10 Milliards d’Euros. afin de financer l’innovation.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Rassemblements et barrages filtrants: les routiers donnent "un coup de semonce"

Pour une majorité de Français, la politique de Macron profite aux plus aisés

Le "Dieselgate" causerait 5000 morts par an

Antoine Chéron est avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM.

Et la faiblesse de la preuve électronique s’en trouve accentuée : une adresse IP ne peut identifier avec certitude l’utilisateur mais plutôt l’équipement (qui peut aussi bien être celui du voisin).

Donc au total, les moins avertis sont les plus touchés.

2/ l’utilisation de logiciels d’anonymisation et de chiffrement de connexions (les réseaux P2P chiffrés commencent à apparaître)

- l’aspect essentiellement préventif d’HADOPI ne répond pas au comportement de l’internaute. Il faut plus de répression, il faut maitriser physiquement le contrefacteur.

Antoine Chéron : Le bilan de l’HADOPI est mitigé. Peu d’éléments permettent de nous dire, à ce jour, qu’il y a eu des impacts positifs de l’HADOPI sur la mentalité des internautes. L’inefficacité du procédé pour appréhender le contrefacteur est la raison essentielle de cet échec. La riposte graduée que prévoit HADOPI en avertissant l’internaute une première fois par email puis par lettre recommandée après six mois puis par comparution devant le juge si récidive dans les douze mois est somme toute inopérant.

