Le chargement sans fil de smartphone est désormais possible : que faut-il en attendre ?

Jérôme Durel : Ce type de chargeur fonctionne grâce à une base sur laquelle il suffit de poser son smartphone pour le recharger. Aujourd’hui, ce système est proposé notamment par Samsung sur ses modèles Galaxy S et Note et par Apple pour les iPhone 8, XS et XR.

Attention, on parle de chargeur sans fil car il n’y pas de fil qui alimente directement le téléphone, mais celui-ci doit néanmoins être collé à la base, si on les éloigne, le téléphone ne se rechargera pas.

Quels sont les avantages et inconvénients de ce type de chargeurs ? Quand est-il préférable de les utiliser ?

Son avantage principal est simple : plus besoin de brancher son téléphone à un câble. On pose la base sur notre bureau, le téléphone dessus et il se recharge. Mais il y a tout de même un inconvénient principal : les chargeurs sans fils sont nettement moins efficaces que les chargeurs traditionnels. A puissance équivalente, ils sont 10% à 15% moins rapides.

Autre inconvénient : son tarif. Il s’agit d’un coût supplémentaire puisqu’il n’est pas fourni avec le téléphone. Il faut donc se munir d’un nouveau téléphone capable d’être chargé de cette manière et d’un chargeur sans fil dont les prix vont de 20 à 100 euros environ.

Ce type de chargeur fonctionne dans tous les types d'environnements, les interférences ne l'affectent pas. Mais il est préférable de l’utiliser dans sa chambre (on peut le poser sur sa base et il nous servira de réveil pendant que l’on dort) ou au bureau. En revanche, encore une fois, si l’on a besoin d’une recharge rapide il n’est pas l’idéal.

Comment le chargeur sans fil se distingue-t-il d’une batterie portable, d’un point de vue pratique ?

La batterie de secours est plus pratique en déplacement, on la branche à notre téléphone, on la met dans notre sac et il se recharge. En déplacement, un chargeur sans fil n’est pas optimal : en voiture il risque de glisser, par exemple.

En réalité, comparé à la batterie externe ou au chargeur habituel, ce type de chargeur reste une méthode secondaire ne serait-ce que du fait de son manque de rapidité. On peut donc aussi douter de l'intérêt d'une batterie portable pouvant faire de la recharge sans fil.