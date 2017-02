Bientôt l'arrivée de la 5G : ce que ça changera vraiment (ou pas...)

Atlantico : La 5G devrait arriver en France à l'horizon 2020 et promet 100 fois le débit de la 4G actuelle. Qu'est-ce que cela va changer pour les utilisateurs de smartphones et quelles sont les applications concrètes de cette nouvelle technologie ?

Yvon Moysan: Les générations précédentes, la 3G et la 4G, avaient pour ambition principale d’améliorer la vitesse afin de supporter l’usage croissant de l’Internet mobile.

La 4G permet ainsi des débits pouvant atteindre les 300 Mbit/s. Avec de telles performances, on pourrait légitimement se poser la question de l’intérêt de développer un nouveau standard, mais l’objectif de la 5G n’est pas de répondre aux besoins actuels, mais à ceux du futurs, quand nous possèderons plusieurs centaines de milliards d’objets connectés, des voitures autonomes, que nous utiliserons régulièrement la réalité augmentée et virtuelle et que nous consommerons encore plus de vidéos de bien meilleure définition. La 5G est spécifiquement conçue pour cet accroissement démesuré, pour créer un réseau qui ne craindrait ni la surcharge, ni les évolutions et pouvant s’adapter à de nouveaux usages toujours plus exigeants.

En termes de performance et d’utilisation plus concrète, l'Internet 5G pourrait afficher un débit 100 fois supérieur à celui des smartphones utilisant la 4G actuelle…ce qui permettra de télécharger un film en moins de 5 secondes. La 5G a également pour ambition de réduire le temps de latence dans la transmission de données. À l’heure actuelle, le temps de réaction des réseaux mobiles peut atteindre la demi-seconde, ce qui peut paraitre peu, mais c’est beaucoup trop quand il est question, par exemple, de voitures autonomes où le niveau attendu devrait être inférieur à une milliseconde pour éviter tout accident potentiel dû à un retard de réaction sur une autoroute ou dans un embouteillage par exemple.

La 5G devrait –avec un peu de chance– commencer à arriver en France à l'horizon 2020. Mais au vu des difficultés qu'ont les opérateurs français à couvrir l'intégralité du territoire, est-ce que le déploiement de la 5G va accentuer la "fracture de la connexion" géographique ? Qu'est-ce qui risque de faire défaut dans son installation?

En France, trouver un signal 4G relève encore de la chance, et ce même en Ile-de-France et à l’opposé, nous avons déjà tous été confrontés à l'impossibilité de téléphoner ou d'envoyer un e-mail, une photo, une vidéo lors d'un séjour à la campagne ; cela est malheureusement le quotidien pour plusieurs milliers de Français. Le rythme de déploiement des réseaux est par nature lent. Afin de lutter contre cette fracture numérique, le gouvernement français a mis en place toute une série de plans avec des progrès incontestables, mais au final la couverture de qualité peine à s'imposer sur tout le territoire.

Avec l’arrivée de la 5G, cette fracture numérique risque effectivement de devenir béante. D'un côté, nous assisterons à la naissance de smart cities au cœur des mégapoles. Les objets connectés envahiront alors de nombreux domaines comme ceux de la santé, de l'environnement, de l’habitat, de l’automobile... De l'autre côté, nous aurons les zones rurales et périurbaines, où l'accès au mobile et à l’Internet ne sera toujours pas de qualité. Et la volonté politique ne sera malheureusement pas suffisante pour régler cette question. Il faut en effet trouver une équation financière de long terme capable de garantir partout la viabilité des investissements des opérateurs privés de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros pour pouvoir répondre aux besoins croissants des ménages et des entreprises en vue d'accéder à un réseau partout où ils se trouvent. Ce qui a par ailleurs été le cas pour le déploiement de la radio, de la télévision ou de la TNT.