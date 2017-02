"Ambassadeur danois de la tech" : entre aveu d'impuissance étatique et consécration de la toute puissance des "entreprises de la tech"

Atlantico : Le Danemark a décidé de nommer un nouvel ambassadeur pour dialoguer avec les grandes entreprises du monde de la technologie. Quels problèmes cette initiative est-elle censée résoudre ?

Gilles Dounès : Pour le gouvernement libéral (et même très libéral) du Danemark, il s’agit clairement de faire une lecture littérale de la mondialisation et de ses rapports de force. A titre d'exemple, en 2015 le produit intérieur brut du Portugal et de la Grèce avait été équivalent au chiffre d'affaires des fameux Gafa, c'est-à-dire les quatre principaux géants du secteur technologique, apparus en moins de 10 ans (Google, Apple, Facebook, Amazon) comme le rapporte l'article du Washington Post que vous citez, ou la valeur boursière du seul Apple à présent équivalente à la capitalisation de l'ensemble des sociétés italiennes.

Il peut il y avoir cependant plusieurs niveaux de lecture. Tout d'abord, il s'agit clairement d'une volonté d'affichage : les Monsieur "ceci ou cela", chargés de mission et autres "hauts-commissaires" ou "hauts représentants" n'ont jamais manqué au cours de l’Histoire, quels que soient leurs titres plus ou moins ronflants, la quantité de plumes à leur chapeau ou le nombre de boutons et de brandebourgs à leurs jaquettes de cérémonie. En effet, les multinationales de la tech ne manquent pas de relais sur place, dans chaque pays concerné et capables de les conseiller sur le meilleur angle ou le meilleur interlocuteur (membre de cabinet ou ministre de l'industrie, du Trésor ou de l'économie, collectivités locales) susceptibles de déclencher tel ou tel avantage fiscal ou tel ajout d'infrastructures, afin de favoriser une implantation sur leur sol.

À ceci près qu'en définitive, les choses sérieuses se discutent et se finalisent au plus haut niveau de l'État. Nul besoin d'aller chercher bien loin le dernier exemple en date : vendredi 10 février 2016, à la toute fin de sa tournée des popotes européennes, c'est avec Teresa May, le Premier Ministre Britannique, que Tim Cook le PDG d'Apple s'est entretenu, vraisemblablement à la demande de cette dernière pour tenter de négocier le maintien du siège social d'Apple, Regent Street à Londres, sur fond de Brexit et d’un investissement immobilier de prestige équivalent tout récemment finalisé par la marque à la Pomme, Avenue des Champs Élysées à Paris.

Au-delà de l'affichage, c'est en fait la position du meilleur élève dans l'orthodoxie libérale que le gouvernement danois se met en position de revendiquer au sein de l'union européenne, alors que les deux autres pays du premier tour d'élargissement de 1973, le Royaume-Uni et l'Irlande, ont soit fait le choix de quitter l'union, soit se sont fait taper sur les doigts par la Commission pour les libéralités accordées en matière fiscale à Apple en particulier. Tout cela au moment, au contraire, le noyau dur des pays fondateurs appuyer par ce de l'Europe du Sud s'apprête à mettre sur la table des propositions visant à relancer le processus d'intégration et à favoriser davantage de protection, s'il le faut en avançant seuls de leur côté.