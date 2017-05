Volte face sur les Philippines : Donald Trump change de pied dans sa politique avec les dictateurs

Dans le contexte du déploiement en Corée du sud du système anti-missiles Thaad (puis d’un sous-marin nucléaire et d’un porte-avions en Mer de Chine), le régime totalitaire de Pyong Yang a effectué un nouveau tir balistique raté qui a incité le président américain à mettre une nouvelle fois en garde Kim Jong-un, dont l’objectif est de fabriquer de meilleurs missiles puis de pouvoir projeter à terme des ogives nucléaires sur le sol américain, ce que Trump s’est promis d’empêcher "à tout prix". Fidèle à ses annonces de campagne selon lesquelles "il ne faut pas compter sur lui pour annoncer ses plans" tactiques et stratégiques, le président américain a rappelé que la Corée du Nord et d’autres Etats problématiques jouent une partie d'échecs et qu’il allait "lui aussi jouer", déclarant que si la Corée du Nord effectuait un nouvel essai nucléaire, il "ne serait pas content»… Habilement, Trump a ajouté que le président chinois Xi Jimping, premier embarrassé par l’allié incontrôlable Kim Jong-Un - qui donne un prétexte à la présence militaire en mer de Chine - ne serait pas du tout content lui non plus» !

Une allusion à sa rencontre d’homme à homme en Floride avec l’Oncle Xi, durant laquelle les deux hommes semblent s’être mis d’accord sur un "deal" visant à réduire la menace nord-coréenne. Imprévisible mais stratégiquement pas si infidèle que cela envers ses alliés asiatiques, Donald Trump a précisé que la "résolution" du problème nord-coréen est tellement primordiale que cette cause devait être défendue y compris au "détriment du bras de fer commercial" annoncé avec la Chine : «Le commerce est très important, a-t-il déclaré, mais comparé à une guerre totale avec potentiellement des millions de morts, je dirais que le commerce passe après". Trump estime ainsi qu’en échange d’une relative renonciation à la guerre commerciale qu’il voulait déclarer à Pékin, le président chinois Xi Jinping pourrait exercer des pressions croissantes sur la Corée du Nord afin que Kim Jong-un renonce à son programme balistique et nucléaire militaire.

De la carotte au bâton ou du bâton à la carotte…

Malgré cela, l’auteur de L’art du Deal n’en manie pas moins non seulement le poker mais aussi le jeu du chaud et du froid, essayant tantôt de courtiser le président philippin Duterte, qu’il a invité aux Etats-Unis afin de "parler drogues" (mais en vérité afin d’essayer de remettre son pays jadis si pro-Us dans le camp occidental et de l’empêcher d’être embrigadé par Pékin), et essayant tantôt de séduire Kim Jong-un. Ce dernier a d’ailleurs été qualifié par lui de «petit malin» qui a le mérite d’avoir "réussi à s'imposer au sommet du pouvoir si jeune".

Rappelons que l’Asie, zone la plus sismique et la plus nucléarisée du monde, est la priorité stratégique majeure des Etats-Unis depuis l’Administration de Bill Clinton. Bien qu’il n’ait pas encore quitté son pays pendant les cent premiers jours de sa présidence insolite, Trump a non seulement reçu à cet effet son homologue chinois dans sa résidence privée, mais il a dépêché son vice-président Mike Pence en Corée du Sud et au Japon, deux alliés majeurs des États-Unis dans la région et dans le monde. Ceci pourrait confirme qu’il ne compte pas du tout les abandonner, comme trop de commentateurs qui analysent plus les paroles que les faits l’ont dit lorsque l’Oncle Donald avait menacé d’abandonner les alliés européens ou asiatiques qui ne paieraient pas assez pour leur défense. Il ne s’agissait en fait là que d’une façon rude mais efficace de convaincre les dits alliés d’accepter un "deal donnant donnant" que ces derniers semblent d’ailleurs avoir parfaitement compris et accepté.