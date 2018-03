L’Union européenne et les Etats-Unis ferment les yeux devant les menaces grandissantes de la Turquie néo-ottomane d’Erdogan envers Chypre et la Grèce

Ces évènements, hautement sismiques, ont de quoi inquiéter sérieusement, mais ils sont toutefois presque systématiquement occultés dans la presse et les discours des dirigeants ouest-européens, littéralement tétanisés par la nouvelle Turquie du néo-Sultan irascible Erdogan forte d’une armée de 700 000 hommes et membre de plus en plus problématique de l’OTAN . La toute dernière crise géopolitique survenue dans les eaux de la mer Égée a culminé avec la collision entre le navire de patrouille grec « Gavdos 090 » et le bâtiment militaire turc « Umut » puis avec le viol, par l’armée turque, de l'espace aérien grec (138 fois en un seul jour…).

Le 13 février dernier en effet, un navire de la Garde côtière grecque a été touché près de l'atoll d'Imia, l'une des nombreuses îles grecques que la Turquie, pourtant candidate à l’entrée dans l’UE, revendique. En réalité, ce clash n’est qu’un choc parmi une longue série de heurts plus ou moins larvés entre les deux pays. D’autant qu’Ankara n’a jamais reconnu les frontières entre la Grèce et la Turquie et n’a jamais cessé de revendiquer les îles de la Mer Egée que l’empire ottoman a occupées durant des siècles, comme d’ailleurs il a occupé jadis la Grèce, les Balkans, le Proche-Orient et Chypre.

Le 2 août dernier, déjà, onze F16 turc avaient provoqué les autorités d’Athènes pendant 12 heures d'affilée en violant de nombreuses fois l’espace aérien grec et en provoquant ainsi treize décollages d'avions hellènes tentant d’intercepter les intrus au risque d’une guerre entre les deux pays. Bien que le ministère de la Défense d'Athènes signale à chaque nouvelle crise le comportement menaçant de la Turquie irrédentiste, les autorités de l'OTAN, européennes et onusiennes n’ont jamais condamné de façon vigoureuse la Turquie et encore moins sanctionné ce pays, lequel continue d’ailleurs d’envahir et coloniser 37 % de l’île de Chypre, elle aussi membre de l’Union européenne, comme la Grèce, et que ses partenaires européens devraient pourtant défendre.

Certes, les provocations turques dans le ciel grec, les prétentions d’Ankara sur les îles hellènes et même sur les territoires de la Grèce où vivent des communautés musulmanes turques, ne sont pas des nouveautés, pas plus que l’occupation (condamnée à maintes reprises par des résolutions des Nations unies) du nord de l’île de Chypre qui date déjà de 1974 et qu’Erdogan a récemment promis de ne « jamais lâcher ». Mais les débordements militaires turcs sur les îles orientales de la mer Égée (Limnos, Lesvos, Samos, Chios, etc), n’ont jamais été aussi inquiétants, au point de faire craindre une guerre entre les deux membres de l’OTAN. On se rappelle aussi que, le 28 juillet dernier, un avion espion turc CN-235 avait été repoussé par l'aviation grecque.