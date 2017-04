La tragédie syrienne et l’impossible lune de miel russo-américaine

La volonté initiale de l’Administration Trump de se rapprocher de Moscou - et de mettre fin à la nouvelle guerre froide (qui empêche les pays euro-occidentaux de lutter ensemble contre leur ennemi commun islamiste sunnite) est-elle en train de voler en éclat ? L’éviction de Michaël Flynn, accusé d’être « pro-russe », avait été un signe avant-coureur. La guerre psychologique et médiatique autour de l’attaque chimique attribuée immédiatement (et sans preuves irréfutables) au régime syrien - que la Russie est accusée de couvrir –risque-t-elle de donner l’estocade au camp américain pro-russe et de remettre en question la doctrine néo-isolationniste de Trump,combattue par de nombreux démocrates interventionnistes et républicains va-t-en-guerre-russophobes ?

Il est pour l’heure trop tôt pour répondre par l’affirmative, d’autant queles 59 missiles Tomahwk américains lancés sur l’aéroport syrien - d’où auraient décollé quelques jours plus tôt les avions qui auraient perpétré l’attaque chimique sur un camp d’Al-qaïda syrien (Tahrir al-Sham) – a très peu affaibli l’armée syrienne, ce qui ressemble donc essentiellement à une « frappe à usage politique interne et médiatique externe »…

Toujours est-il que la crise syrienne est plus que jamais (depuis le début de la guerre civile) une pierre d’achoppement entre,d’une part les Etats-Unis, les puissances pro-islamistes sunnites, les pays atlantistes de l’Union européenne et, de l’autre, la Russie puis l’axe chiite-iranien pro-Assad en général. Comme cela était « écrit », la lune de miel russo-américaine tant annoncée et décriée par les stratèges russophobes de l’OTANne pouvait pas avoir lieu, du moins pas aussi facilement. La technostructure impériale étatsunienne interventionniste par essence puis les milieux stratégiques américains voient toujours dans la Russie l’ennemi-épouvantail-utile dont la désignation obsessionnelle permet de pérenniser la domination américaine du Vieux-Continent puis l’ingérence dans les affaires de « l’étranger-proche » russe et des pays arabes alliés de Moscou. Tout est bon pour empêcher le rapprochement russo-amériain, y compris l’instrumentalisation émotionnelle et cynique des drames de la guerre civile.

Par ailleurs, il est clair que la stratégie issue de la guerre froide - mais héritée d’une la pensée géopolitique anglo-saxonne bien antérieure (Mackinder et le containment duHeartland) visant à poursuivre l’endiguement et le « roll back »de la Russie autant que de l’ex’URSS est une tendance lourde géopolitique que Trump aura le plus grand mal à stopper.

Précipitation et bombardement à chaud : signatures de l’instrumentalisation de la crise à des fins médiatiques et de politique interne