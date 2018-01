Le terrorisme, arme idéologique et psychologique ou "propagande par l’action"

Le terrorisme est la « continuation de la politique par d’autres moyens », pour paraphraser Clausewitz parlant de la guerre. Les terroristes, qu’ils soient des professionnels, des soi-disant « loups solitaires » ou des hors la-loi récupérés en prison par des prédicateurs ou fanatisés sur la toile, ne sont que des « armes humaines », des modes opératoires au service d’une idéologie qui les dépasse et qui recoupe des réalités et stratégies multiples. Cette idéologie qui anime les djihadistes est produite et répandue, au niveau mondial, par des entités bien plus organisées et bien plus vastes, souvent liées à des organisations ou Etats islamiques reconnus par ladite « communauté internationale ».

La guerre non-conventionnelle menée par les djihadistes n’est qu’un mode d’action extrême parmi tant d’autres au service d’une idéologie globale totalitaire également partagée par des entités islamistes bien plus diversifiées. Le djihadisme n’est que la face émergée et la plus caricaturale, frontale, de l’Iceberg islamo-totalitaire néo-impérial. Celui-ci dispose d’une base institutionnelle bien plus large et dont moult ramifications officielles ont pignon sur rue en Occident, où elles poursuivent le combat terroriste-violent des djihadistes par une action de terrorisme intellectuel fondé sur l’instrumentalisation des forces multiculturalistes et anti-racistes. Ces bases ou grands pôles du totalitarisme vert poursuivent en fait les mêmes objectifs stratégiques à long terme que les djihadistes. Tous deux visent en effet, de par leur action de propagande idéologique - certes avec des modes d’actions différents et parfois opposés - à faire triompher un même projet suprémaciste islamiste aux quatre coins du monde. Et l’achèvement de ce projet néo-impérial culminera avec la soumission ou/et la conversion des « mécréants ».

En tant que mode d’action, le terrorisme islamiste - ou « djihadisme » - ne tue pas pour « punir » les « méchants » croisés ou pour détruire les armées de l’ennemi, étant donnés les rapports de forces incomparablement inégaux. Il ne tue pas par haine pure, pour venger la « mort » ou « l’humiliation des musulmans » ou pour écraser des « sionistes » et des « apostats », même s’ils le souhaitent également et l’affirment dans leurs textes de revendication qui ont pour but de rallier à leur cause les naïfs et les fanatiques haineux. Les terroristes massacrent avant tout pour faire parler de leur cause théocratique, pour sidérer, subjuguer et tétaniser les « publics-cibles dans le cadre d’une guerre psychologique et médiatique puis à des fins de propagande idéologique en vue de la conversion.