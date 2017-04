Tensions en Mer de Chine : Trump va-t-il définitivement "prouver" par la méthode forte qu’il n’est pas un "Tigre de Papier" ?

L’envoi en Corée du Sud, le 26 avril dernier, du bouclier antimissile américain Thaad censé protéger la Corée du Sud face aux menaces balistiques de la Corée-du-Nord, est considéré comme « une déclaration de guerre » et une « menace impérialiste » pour le régime de Pyongjang qui menace de riposter par une attaque contre des navires et porte-avions américains ou contre la Corée du Sud et le japon. Mais les dispositifs militaires navals et anti-missiles américains inquiètent également au plus haut point la République populaire de Chine dont l’objectif stratégique est au contraire de reprendre le contrôle de la Mer de Chine et d’y expulser à termes les forces américaines.

Pékin estime en effet que le système anti-missile Thaad et ses puissants radars ne sont pas seulement capables d’annuler des frappes nord-coréennes visant la Corée du Sud mais ils peuvent affaiblir la force frappe chinoise. En raison de ces tensions qui opposent Washington et ses alliés régionaux à Pyongjang et Pékin, certains évoquent un risque de « Troisième guerre mondiale ». D’autres en profitent pour accuser l’imprévisible Donald Trump de « provoquer » la Chine et de risquer une conflagration régionale et mondiale avec le risque suprême d’une guerre nucléaire en cas d’attaque nord-coréenne.

Quant est-il exactement ? Il faut tout d’abord de raison garder et ne pas employer certains termes à tort et à travers. Le risque de « guerre mondiale » ou « atomique », qui vient tout de suite à l’esprit en raison du fait que l’Asie est la zone la plus militarisée et nucléarisée du monde, est assez improbable, en raison du pouvoir « égalisateur de l’atome » (P.M. Gallois) qui oblige ceux qui le possèdent à réfléchir sérieusement avant de l’utiliser contre d’autres puissances atomiques… D’où le fait que l’Inde et la Chine, ou l’Inde et le Pakistan, ennemis jurés, ne se font plus la guerre depuis qu’ils ont l’arme atomique. Quant au dispositif militaire américain déployé en mer de Chine et en Corée du ssud (bouclier anti-missile ;radars, porte avions ; destroyers, etc), de quoi parle-t-on exactement ? En fait le système anti-missile THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), créé par la compagnie américaine Lockheed Martin Space Systems, est redoutable en lui-même mais aussi parce qu’il assorti d'un très puissant radar de type AN/TPY-2 capable de repérer et abattre des missiles balistiques de portée moyenne lorsqu’ils redescendent vers le sol. De ce fait, s’il a officiellement pour mission de protéger la Corée du Sud et les bases navales américaines face aux attaques éventuelles nord-coréennes, il affaiblit voire annule théoriquement une partie de la dissuasion et de la capacité de frappe de la Chine elle-même, qui pense être la cible recherchée derrière l’ennemi-épouvantail nord-coréen. Rappelons que l'armée américaine possède quinze bases en Corée du Sud, près de 30 000 soldats, et que l’Administration Trump, désireuse de « régler » le « dossier prioritaire nord-coréen » au plus vite et à sa manière, vient de faire revenir au large de la péninsule, le porte-avions USS Carl Vinson, qui rejoint ainsi une escorte de destroyers arrivés dès mars dernier. Par ailleurs, le sous-marin USS Michigan, qui peut transporter 154 missiles de croisière Tomahawk, est aussi arrivé en début de semaine dans le port sud-coréen de Busan dans le cadre d’une mise en scène médiatique tout aussi intense destinée à dissuader ou à mener une offensive, d’où les exercices militaires de grande envergure organisés par les navires américains avec l'armée sud-coréenne ces prochains jours.