La "révolution de couleur catalane", chronique d’un conflit géopolitique du faible au fort

D’évidence, les Indépendantistes « catalanistes » ont « gagné » le « premier round ». Ce premier round était de celui de la communication victimaire, qui a entouré la journée du 1er octobre, lorsque le référendum illégal a été organisé avec la complicité de la police locale catalane (qui a désobéi à Madrid) et des civils chauffés à blocs par les associations et partis séparatistes protégés par les tracteurs des paysans catalans venus en masse. Cette petite « révolution de velours » catalane, ou « révolte pacifique du faible au fort », minutieusement planifiée par des professionnels de la déstabilisation dont les groupes séparatistes d’extrême-gauche alliés au gouvernement frondeur de la Generalitat, a été un succès.

Elle l’a été dans le sens où elle visait à tendre un piège consistant à pousser l’Etat espagnol à l’erreur dès lors que la police aux ordres de Madrid a été contrainte de réprimer des civils catalanistes sciemment encouragés à servir e boucliers humains devant le bureau de vote en attente de bavures filmées en ‘live’ et relayées dans les réseaux sociaux et les médias du monde entier.

De ce point de vue, on peut comparer ceteris paribus, la « stratégie du faible au fort » des séparatistes catalans aux célèbres protestations pacifiques de Gandhi, Martin Luther King, ou encore plus précisément à la stratégie des « révolutions pacifiques » initiées sous la guerre froide face aux Soviets en Hongrie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, puis ensuite face à la Russie post-soviétiques et ses séides en Géorgie, en Ukraine. On peut même faire le parallèle avec les premiers protestataires pacifiques arabes qui ont initié le « révolution du Jasmin » en Tunisie qui a débouché sur un « printemps arabe » vite devenu un « hiver islamiste », sans oublier le phénomène également asymétrique des révoltes pacifiques des Indignados sous Zapatero dans les capitales espagnoles ou des manifestants de Wall Street ou de Hongkong face aux forces de l’ordre et aux pouvoirs en place.

Pousser l’Etat légal à utiliser la violence afin de la retourner contre lui

Comme on l’a vu en Ukraine, face à l’ex-président pro-russe très rapidement sorti, ou encore en Tunisie et en Egypte, face aux dictateurs Benali et Moubarak, très vite « dégagés » par les « révolutionnaires 2.0 » armés de leurs blogs, de leurs réseaux sociaux et rompus aux techniques de subversion pacifique et des manifestations médiatisées visant à retourner la force légitime de l’Etat central contre lui-même au profit des forces réprimées qui lui sont hostiles, les Catalanistes ont réussi très efficacement à discréditer l’image du Premier Ministre Mariano Rajoy, de son gouvernement de droite issu du parti populaire (PP, post-franquiste), et - d’une manière générale - de Madrid et des forces de l’ordre espagnoles jugées « répressives », « inhumaines » et donc illégitimes non seulement par les séparatistes catalans, mais également par nombre d’Espagnols-catalans au départ non séparatistes et par de nombreux téléspectateurs européens scandalisés par le fait que la Guardia civil espagnole ait osé chargé, déplacer violemment et même frapper des braves civils catalans innocents simplement venus voter ou « protéger » des bureaux de vote, dont des enfants et des vieilles dames qui n’ont même pas été épargnées.