Le retour de la Russie au Proche et Moyen-Orient : rencontre avec Randa Kassis, actrice majeure de la politique syrienne

Afin de décrypter les derniers évènements survenus en Syrie, Alexandre del Valle a rencontré Randa Kassis, la femme politique syrienne impliquée au premier plan dans la transition en Syrie et qui a participé récemment au sommet de Sotchi organisé par la Russie sur la Syrie. Elle publie cette semaine un important livre-témoignage : Le retour de la Russie en Syrie (éditions des Syrtes), ouvrage qui fait le point de la situation syrienne et de la région huit ans après le début du Printemps arabe, qui a d'ailleurs vite tourné à "l'hiver islamiste".

Mais après les succès militaires foudroyants des djihadistes de Daesh (2014-2015), de nouveaux rapports de force ont été instaurés en Syrie depuis victoire des forces russes, du régime de Damas et de ses alliés irano-chiites face à l’Etat islamique et à d’autres groupes jihadistes. D’après Randa Kassis, cette victoire que le régime de Damas et ses alliés russes et chiites pro-iraniens voudraient consolider en libérant définitivement la Ghouta des rebelles islamistes et des jihadistes, a créé les conditions – selon Kassis, pour enclencher la phase politique du règlement du conflit syrien. Pour l’auteure, cette solution a pris forme notamment dans le cadre du sommet de Sotchi, organisé par la Russie avec ses partenaires turcs et iraniens et qui a consisté à réunir autour d'une table tous les protagonistes du conflit, ce que les Occidentaux n’ont ni voulu ni su faire. Déjà, en 2017, la "plateforme d'Astana" présidée par Randa Kassis, a travaillé à l'élaboration du projet d'une Constitution destinée à organiser les nouveaux rapports de force intercommunautaires et la forme du futur régime sur des bases de garanties mutuelles. Ces initiatives ont été récemment consolidées à Sotchi. Témoignage d’une femme politique hors pair et qui ne pratique pas la mangue de bois.

Alexandre del Valle : Madame Randa Kassis, vous étiez partie prenante des négociations de Sotchi, organisées par la Russie le mois dernier afin de trouver des pistes pour la transition en Syrie. Dans votre livre, vous annonciez cet évènement sur lequel vous fondiez beaucoup d’espoirs. En quoi la Russie est-elle selon vous un acteur incontournable pour toute solution de sortie de crise ?

Randa Kassis : Il est clair pour tout observateur lucide qu’aucune solution politique n’est possible en Syrie sans la Russie, qu’on le veuille ou non, que l’on soit « pro » ou « anti-russe », là n’étant pas d’ailleurs la vraie question. Il s’agit en fait d’un simple constat géopolitique et d’une question de réalisme stratégique. Hélas, alors que cet état de fait est indéniable, étant donnés les rapports de force sur le théâtre d’opération syrien et les dernières évolutions de la guerre, de nombreux pays - notamment occidentaux - continuent de raisonner en termes de guerre froide et persistent à exclure par principe la Russie et ses propositions, même lorsqu’elles sont constructives et pourraient déboucher sur des pistes de paix et de déconfliction majeures. Partant de cet a priori anti-russe, la plupart des médias et politiques Occidentaux nient le fait que Moscou cherche à collaborer avec les institutions internationales (ONU, etc) afin d’atteindre un objectif de transition pacifique et de mettre fin le plus vite possible à ce terrible conflit dont les premières et principales victimes demeurent les civils. J’explique et je déplore dans mes interventions comme dans mon dernier livre que les pays occidentaux sont grandement responsables de la prolongation de la guerre en Syrie, notamment en raison de par leur refus obstiné de refuser de collaborer avec Moscou et leur refus de forger avec la Russie et d’autres grands acteurs régionaux un consensus nécessaire pour toute solution politique.