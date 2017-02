Peut on vaincre le totalitarisme islamique ?

Tout d’abord, comprendre ce qu’est le totalitarisme islamiste

À la différence du fondamentalisme protestant et de l’intégrisme catholique, l’islamisme radical est caractérisé par sa triple dimension, théocratique, conquérante et violente, ce qui en fait plus une idéologie de type totalitaire qu’un simple intégrisme religieux. De ce fait, comparer les"Trois intégrismes"et mettre systématiquement sur le même plan des égorgeurs-lapideurs islamistes et des catholiques ou juifs traditionnalistes relève à la fois de l’imposture intellectuelle et du mensonge géopolitique.

Il est en effet clair que ni le judaïsme, rebelle à tout prosélytisme, ni le christianisme, dont les textes sacrés réprouvent toute violence et sont à l’origine de l’idée spécifiquement occidentale de laïcité, n’ont produit l’équivalent de l’islamisme ou ne continuent à prôner et mettre enoeuvre de façon planétaire une telle violence théocratque et conquérante. Certes l’Islam n’est pas l’islamisme, et les Musulmans en sont les premières victimes. Mais les origines profondes de ce totalitarisme vert résident qu’on le veuille ou non dans les fondements mêmes de l’orthodoxie islamique sunnite et pas seulement salafiste-wahhabite, enseignée hélas aujourd’hui même dans les grandes Universités musulmanes du monde entier et demeuré immuable depuis le XIe siècle, le Coran et les Hadiths ("dits et faits de Mahomet"), sources de la Charià, proclamant explicitement la guerre sainte. Car le Jihad constitue l’un des moyens d’expansion naturels de l’Islam classique et il est central dans les traités de droit islamique et dans la Charià. Dans le Coran, le combat armé est appelé tantôt le "Sentier d’Allah" (jihad fi sabillil’Ah) ou Qital (fait de tuer) et les Moujahidines tombés sont comparés à des "martyrs de la Foi" (IX, 52 ; LVIII, 19). Le Coran regorge de sourates appelant à la guerre contre les Juifs et les Chrétiens insoumis ou les Polythéistes : "Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, au jour dernier, qui ne considèrent pas comme illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ainsi que ceux qui, parmi les gens des Écritures (ahl al-kitab) ne pratiquent pas la religion de la vérité, jusqu’à ce qu’ils paient, humiliés, et de leurs propres mains, le tribut"(9, 29) ; "Le combat vous est prescrit et cependant vous l’avez en aversion..."(2, 216) ; "...Lorsque tu portes un coup, ce n’est pas toi qui le portes, mais Dieu qui éprouve ainsi les Croyants par une belle épreuve..." (8, 17) ; "Combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de luttes doctrinales et qu’il n’y ait pas d’autre religion que celle de Dieu. S’ils cessent Dieu le verra" (8, 39) ; "Lorsque les mois sacrés seront expirés, tuez les infidèles partout où vous les trouverez. Faites-les prisonniers ! Assiégez-les ! Placez-leur des embuscades ! ..."(9, 5) ; "Ô Croyants ! Combattez les infidèles qui sont près de vous. Qu’ils trouvent en vous de la rudesse !...". (9, 123) ; ou encore : "Lors donc que vous rencontrerez ceux qui mécroient, alors frappez aux cols. Puis quand vous avez dominé, alors serrez le garrot"(47, 4). Ainsi, les grands penseurs musulmans orthodoxes et commentateurs des Hadiths : El-Bokhari, El-Ghazali (1058-1111), Nawawi, Ibn Taimiyya, Malik, ont théorisé "la guerre sainte (ou "effort") sur le sentier d’Allah "(jihad fi sabill’illah) et ont réglementé les modalités d’extermination des "Infidèles" : "La loi défend de tuer, dans la guerre contre les Infidèles : des mineurs, des aliénés, des femmes et des hermaphrodites […] mais on peut tuer légalement : les moines [non reclus], des mercenaires que les Infidèles ont pris dans leur service, des vieillards, et des personnes faibles, etc. (1), écrit Nawawi. C’est en effet parce que le Jihad est chargé d’une considérable légitimité islamique que tous les Islamistes contemporains (Mawdoudi, El-Banna, Qotb, Kichk, Farag, Oussama Bin Laden, etc.) en ont fait leur leitmotiv central et c’est parce que cette légitimation du Jihad est portée par des institutions islamiques qui ont pignon sur rue en Occident comme les Frères musulmans ou les salafistes quiétistes qu’il convient d’abord d’agir sur elles en les empêchant de fanatiser les consciences de nos concitoyens musulmans. Je démontre dans mon livre Les Vrais ennemis de l’Occident que l’islam prévoit la crucifixion de l’apostat, l’esclavage de la femme infidèle, y compris son viol par le combattant musulman… L’excision est prônée dans le wahhabisme, le djihad est prôné dans toutes les traditions islamiques… C’est la légitimation de la violence pour faire avancer l’islam et pas pour se défendre ! Tout ceci est démontré à travers ces trois sources que sont le Coran, les hadiths et la Sîra, c’est-à-dire la vie de Mahomet. Il y a trois textes sacrés dans l’islam qui sont des références pour la loi islamique, or les sanctions juridiques et ces trois textes ne sont absolument pas remis en question. La lecture orthodoxe de ces trois textes, jusqu’à aujourd’hui, n’a jamais été réformée et c’est une lecture littéraliste et totalitaire qui prône les visions les plus violentes, les plus radicales et les plus liberticides. Il y a évidemment plusieurs lectures de l’islam. Je montre aussi que les musulmans modérés, les musulmans laïcs, ceux qui veulent avoir une lecture non littéraliste, ceux qui pensent que le Coran peut être interprété, sont considérés comme des apostats et, généralement, finissent menacés de mort ou carrément tués par des États tout à fait officiels. Lorsqu’ils ne sont pas tués, même les pays musulmans les plus modérés comme le Maroc aujourd’hui, sanctionnent la libre pensée.