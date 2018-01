Opération militaire turque à Afrine : les Kurdes, principaux ennemis d’Ankara en Syrie

Après l'annonce, par la coalition internationale et les Etats-Unis, de la création d'une force frontalière de 30 000 hommes dans le nord de la Syrie (dont le noyau-dur sont les combattants kurdes des YPG), Ankara a déclenché le 20 janvier dernier une opération militaire « Rameau d’olivier ») sans précédents en Syrie dans le but de déloger les forces kurdes soutenues par les États-Unis dans leur lutte contre Daesh le long de la zone frontalière syrienne d’Afrine. Depuis le 20 janvier, entre 100 et 200 combattants des YPG (milices kurdes syriennes proches du PKK) et des Forces Démocratiques Syriennes (FDS) kurdo-arabes équipées par les États-Unis) ont déjà été tués ainsi qu’au moins 5 ressortissants turcs militaires et civils.

Dans son offensive à Afrine face aux Kurdes et aux FDS, l’armée turque s’appuie sur plusieurs milices rebelles syriennes islamistes dont des groupes « néo-ottomans » aux noms évocateurs (Mourad Sultan, Noureddine Zinki, etc) et souvent composées de turkmènes pro-turcs et d’islamistes sunnites parfois liés à Al-Qaïda (ex-Nosra, Fatah al-Sham) qui servent de relais à Ankara dans le Nord du pays face aux milices kurdes et chrétiennes et au régime de Bachar al-Assad[1].

Le parti au pouvoir et le président Recep Taiyyp Erdogan, qui compte, par cette offensive très populaire en Turquie, renforcer un peu plus sa popularité, ont reçu un soutien quasi-unanime de leurs alliés de l’extrême-droite au parlement (MHP) à même de leurs adversaires kémalistes, à la seule exception du parti pro-kurde (HDP). Le président turc a affirmé que l'armée turque allait déloger à n’importe quel prix les YPG de la zone Minbej-Afrine, où des forces américaines sont pourtant très présentes aux côtés des miliciens kurdes. Après obtenu l’aval des Russes dont les troupes se sont retirées des environs pour laisser passer les forces turques, Erdogan a déclaré que l’armée turque, épaulée localement par « l'Armée syrienne libre » (ASL), composée de miliciens Turkmènes islamistes, libérera Afrine des « terroristes kurdes jusqu'à l'élimination du dernier de leurs membres », et que rien ne l’arrêtera, pas même « l’allié » américain de plus en plus ouvertement dénoncé et critiqué en Turquie.

Fidèle à sa stratégie « nationale-islamiste » qui consiste à redorer le blason de la nation turque sur fond de réislamisation et d’irrédentisme « néo-ottoman » (Irak, Syrie, Balkans, Afrique du Nord, etc), Recep Tayyip Erdogan a menacé dimanche dernier les opposants à l’opération : « si vous sortez dans la rue vous allez en payer le prix », et il a fait interdire les meetings et manifestations politiques du seul parti qui a osé s’opposer à cette guerre contre les forces kurdes de Syrie : le HDP, le parti démocratique des peuples, dont le leader Demirtas et d’autres députés ou amis journalistes ont été victimes de procès ubuesques, emprisonnement et purges depuis 2015, phénomène qui s’est accentué en « réaction » à la tentative de coup d’État avorté contre Erdogan de juillet 2016.