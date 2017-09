Macron-Trump, vrais ou faux opposés ?

Si l’on analyse les mots qui ont été prononcés ainsi que le ton de chacun des deux dirigeants, la première impression est que le président français a répondu point par point au discours jugé, par beaucoup, outrancier du chef d’État américain. Qu’il s’agisse de la Corée du Nord, de l’accord sur le nucléaire avec l’Iran, du réchauffement climatique et des accords de Paris, ou encore de l’immigration et de la crise des réfugiés, les discours des deux novices charismatiques ont semblé révéler une opposition autant de fond, de forme, que de méthodes et de valeurs.

Que l’on songe au climato-scepticisme de Donald Trump, à son idéologie antimondialiste ou de ses propos guerriers aux relents néo-conservateurs sur l’éventualité de “détruire totalement la Corée du Nord”, les propos du président étatsunien sont apparus en tous points contredits par Emmanuel Macron qui a même semblé remplacer la chancelière Angela Merkel dans le rôle de champion de l’anti-trumpisme et de leader de l’Europe multilatéraliste et politiquement correcte face au populisme menaçant de Trump. Quoi de plus opposé en en effet aux appels à la générosité et à l’ouverture du jeune prodige-président français que le slogan « Amérique d’abord » du milliardaire américain chantre du souverainisme et verbalement si hostile aux immigrés musulmans et mexicains.

Mieux, après sa fameuse vidéo d’Emmanuel Macron en anglais qui dénonçait, le 1er juin dernier, le retrait américain de l’accord de Paris et proposait que la France comble le vide laissé par l’Amérique climato-sceptique (« Sur le climat, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B »), le président français a lancé un nouveau défi à Washington en affirmant que l’accord de Paris sur le climat ne serait pas renégocié contrairement aux dires de Donald Trump.

On se rappelle aussi des premières poignées de main viriles -bras de fer- entre les deux dirigeants qui semblent opposer presque physiquement les deux hommes, avant qu’Emmanuel Macron n’invite finalement son homologue Donald Trump au défilé du 14 Juillet à Paris. Cette rencontre dévoila une forme de proximité humaine entre les deux dirigeants, et ce qui deviendra même un moment une complicité de façade n’a pas été démentie depuis et même le 19 septembre dernier au siège new yorkais des Nations Unies.

En réalité, l’image manichéenne de la France universelle et progressiste qui s’opposerait totalement et courageusement au modèle belliqueux et réactionnaire de l’Amérique nationaliste-populiste mérite d’être relativisée.

Derrière les mots, derrière les styles différents, il convient en fait surtout de lire les messages non-dits, lesquels sont trahis autant par les gestes chaleureux que par les accointances humaines qui unissent plus les deux hommes, presque mutuellement fascinés, qu’il n’y paraît. Premièrement, il n’échappe à aucun analyste avisé que les mots ne sont jamais que les mots, en politique comme en diplomatie. De même que les preuves d’amour comptent plus que les mots d’amour pour jauger la sincérité des prétendants, seuls les faits et les actes sur le moyen et long terme comptent sur le plan politique et géopolitique. En effet, à l’instar du célèbre duo de variété incarné il y a des décennies par Alain Delon et Dalida, « parole, parole », les mots ont souvent peu de cohérence avec la pratique, tant en matière de stratégie de séduction galante que de stratégie de communication politique.