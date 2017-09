L’islamiquement correct. De la nouvelle trahison des Clercs face au totalitarisme islamiste

L’islamiquement correct est à la fois une idéologie et un syndrome. En Occident, il est tout d’abord une déclinaison islamophile de l’idéologie multiculturaliste et xénophile qui sous-tend les valeurs des démocraties libérales occidentales depuis trois décennies. Au niveau occidental comme au niveau mondial, il désigne également une attitude psychologique de soumission volontaire (« dhimmitude ») face au néo-impérialisme islamique, lequel a comme protagonistes des pôles qui sont à la fois des organisations internationales (OCI, Ligue islamique mondiale, Frères musulmans, etc) et des Etats islamiques « amis » de l’Occident (Arabie saoudite, Qatar, Koweëit, Turquie, Pakistan, etc) mais qui sponsorisent ces mêmes organisations islamistes mondiales dont le projet est d’étendre au monde entier l’ordre théocratique islamique fondé sur la Sharià.

En pays d’islam, l’islamiquement correct se fait moins victimaire et plus directement offensif, et il désigne ici un phénomène de réislamisation confessionnel, doctrinal, juridique, judicaire, psychologique et idéologique qui assimile, comme le font les pôles de l’islamisme en Occident, le droit de croire et ne pas croire, la critique de la religion, et plus généralement la séparation entre la religion et la politique à une forme d’acculturation et de trahison des valeurs islamiques autochtones attaquées par l’hégémonisme occidental « arrogant », et impérialiste ». C’est là l’une des raisons majeures des persécutions modernes contre les chrétiens en Asie, en pays arabe, en Turquie ou en Afrique : ceux-ci sont accusés d’être des cinquièmes colonnes des « croisés » ou « sionistes » occidentaux juifs ou chrétiens coupables de tous les maux de musulmans. C’est dans ce contexte islamiquement correct qu’en Indonésie, premier pays musulman au monde sur le plan démographique, le gouverneur de Djakarta, Ahok, un indonésien d’origine chinoise et de confession chrétienne, en campagne électorale pour un nouveau mandat, a été condamné à cinq ans de prison pour avoir osé accuser, en septembre 2015, ses opposants d’utiliser faussement la sourate d’Al-Maidah(qui insinue que les musulmans ne peuvent pas être gouvernés par un chrétien)afin de les convaincre [les électeurs] de ne pas voter pour lui. Cette sortie citant le Livre saint musulman a été jugée « insultante » envers l’islam, et elle lui a valu d’être inculpé et condamné, ce qui a entraîné en passant sa défaite électoraleen avril 2016, face à son opposant musulman, Anies Baswedan. Le procès, qui était vu par beaucoup comme un test de tolérance religieuse pour l’Indonésie, a été radical. Jadis réputé pour sa relative tolérance religieuse et son islam « local », l’Indonésie est aujourd’hui gagnée, comme la Malaisie voisine, par une inquisition islamiquement correcte qui progresse depuis des décennies à mesure que l’islam local a été repris en main puis dénaturé, « salafisé » et politisé par les tenants de l’islamisme radical importé du Pakistan et des pays du Golfe. Dans la province d’aceh, à 98% de musulmane, qui avait jadis des velléités séparatistes, l’octroi par le gouvernement fédéral d’un statut d’autonomie a permis aux groupes islamistes d’appliquer la charià, ce qui s’est traduit par l’interdiction et la pénalisation de l’homosexualité, du jeu ou de l’alcool, puis par des coups de bâtons. Quant aux permis de construire ou gérer des églises, ils sont systématiquement refusés aux milliers de chrétiens qui habitent la province. Le 13 octobre, dans la région de Singkil, plusieurs centaines de jeunes musulmans liés à l’Association des étudiants musulmans d’Indonésie (PPI) ont même mis le feu à une chapelle protestante.