Idlib, plus grande base-arrières de djihadistes d’Al-Qaïda dans le monde

Une fois de plus, alors que les forces loyalistes de Damas tentent de récupérer les territoires contrôlés par des rebelles et des terroristes islamistes, ladite « communauté internationale » ne cesse d’alerter sur le « risque de « catastrophe humanitaire » au cas où le régime syrien et ses alliés iraniens et russes parviendraient à reconquérir par des bombardements massifs la zone nord-ouest du pays, Idlib, tenue à 60 % par une coalition terroriste dominée par l’ex-Al-Nosra alias Fatah al-Sham (Al-Qaïda en Syrie), appelée depuis 2017 Hayat Tahrir al-Sham (HTS, 30 000 hommes).

Quant au reste de la province, on sait qu’elle est contrôlée par des groupes salafistes et islamistes rebelles pro-turcs pas si modérés qu’on le dit en Occident et qui se sont réunis en mai 2018 au sein d’une nouvelle coalition créée par la Turquie,« Jabat al-Wataniya al-Tahrir » (Front pour la Libération nationale, FLN), laquelle regroupe douze de groupes islamistes, dont Ahrar al-Sham Harakat Nour al-Din al-Zenki rivaux du HTS mais tout aussi radicaux, sachant que certains ont été alliés tantôt à l’Etat islamique tantôt à Al-Qaïda-Al-Nosra jusqu’à une période récente au gré des alliances tactiques dans différentes zones. Le FLN intègre certes officiellement des membres de l’ex-ASL (Armée syrienne libre) présentée comme l’opposition armée « modérée » par la Turquie, les Occidentaux et les capitales du Golfe. Cette ASL qui émergea au début de l’insurrection en 2011, était composée au départ de déserteurs de l’Armée Arabe syrienne (AAS), mais personne n’ignore aujourd’hui qu’elle a vite été absorbée par des islamistes qui l’ont phagocytée et la dominent.

L’alqaïdisation de la rébellion « syrienne » dominée par le jihad international et banalisée par les Occidentaux…

En fait, si Idlib est devenue le plus grand réservoir de Jihadistes d’Al-Qaïda et de combattants islamistes au monde, c’est parce que cette zone est l’une des quatre zones de « désescalade » négociée entre Turcs, Russes et Iraniens lors des rencontres d’Astana et qui ont permis de reprendre La Ghouta, Alep et le Sud du Pays aux termes de bombardements massifs contre les récalcitrants mais aussi d’accord de « réconciliation » et d’exfiltration négociés de groupes rebelles et jihadistes autorisés momentanément à s’installer à Idlib. Cette dernière ville est devenue depuis un repaire de rebelles et jihadistes sous protectorat turc… Les milices sunnites rattachées à l’ASL ainsi que les groupes islamistes les plus puissants (Front islamique, Ahrar al Sham, Jaych al-Islam, Faylaq al-islam, Al-Nosra) qui ont « résisté » à la Ghouta et à Alep ont pensé pouvoir s’y établir durablement afin d’y organiser la reconquête contre le régime syrien qu’ils veulent toujours renverser et qu’ils pilonnent depuis leurs positions. La presse occidentale ne fait pas cas de cette réalité d’harcèlement du régime par les rebelles et les jihadistes opposés à toute négociation en vue de la paix. De ce fait, le régime syrien et ses alliés russes ne pouvaient durablement laisser croitre ce foyer islamo-jihadiste et ils ont donc décidé de reconquérir Idlib où sévissent 60 000 à 90 000 combattants islamistes et jihadistes (dont 25000 Jihadistes d’Al-Qaïda-Al-Nosra-HTS), en partie évacués des ex-fiefs jihadistes (Alep, Homs, Ghouta).