L’Europe, l’Occident et l’OTAN néo-munichois face aux agressions et menaces de la Turquie envers la Grèce, Chypre, les Kurdes syriens…

Comme nous l’avons expliqué dans notre article précédent, la Turquie néo-ottomane d’Erdogan est de plus en plus menaçante vis-à-vis de nombreux pays voisins : Grèce, Chypre (autour du gaz chypriote et des îles de la Mer Egée), Irak (revendications turques au Kurdistan irakien), Syrie (intervention militaire contre les milices kurdes d’Afrine). Le nouvel irrédentisme menaçant d’Ankara est fondé sur le double vecteur du nationalisme ethnique turc et du panislamisme post-ottoman. Ce projet conquérant néo-impérialiste est connu depuis des années.

Il n’a presque jamais été mis de côté par les gouvernements turcs-nationalistes successifs de droite, d’extrême-droite, militaires ou kémalistes, qui se sont succédés depuis la mort d’Atätürk. Toutefois, depuis l’arrivée au pouvoir de l’anti-kémaliste Recep Taiyyp Erdogan, grand nostalgique du Califat islamiste turco-ottoman, et surtout depuis que le président turc a dévoilé son vrai visage conquérant panislamiste et « national-islamiste », l’objectif de redessiner les frontières de la région, en Syrie et en Irak (où Ankara revendique des régions limitrophes d’Afrine, Mossoul et Kirkuk), puis en Grèce (îles de la Mer Egée) et à Chypre (37 % de l’île et réserves d’hydrocarbures), est de plus en plus assumé.

Surenchère ultra-nationaliste et irrédentiste tournée contre les Grecs

Récemment, Erdogan et ses rivaux de l’opposition nationaliste (MHP) ont opéré une incroyable surenchère de provocations et menaces en déclarant qu’il était temps d’occuper à nouveau et de turquifier les îles grecques de la Mer Egée, projet qui ne fait que poursuivre l’invasion de 37 % de Chypre en 1974 et l’élimination des communautés chrétiennes arméniennes-assyriennes puis greco-orthodoxes de l’actuel territoire turc. Ce long processus d’éradication des peuples chrétiens de la région a été initié à l’ère moderne dès la fin du XIXème siècle avec le génocide des Arméniens et des Assyro-chaldéens (chrétiens de l’Empire ottomans) puis les massacres et expulsions de Grecs-Orthodoxes anatoliens entre les années 1920 et 1970 dont il ne reste que quelques centaines de descendants à Istanbul autour d’un Patriarcat orthodoxe universel dont le séminaire est d’ailleurs fermé (Halki) depuis les années 1970. Fort de ces précédents, qui n’ont jamais été des motifs de repentance mais de fierté au sein des pouvoirs turcs successifs, le gouvernement d’Ankara se fait depuis quelques années (après les graves crises des années 1990) de plus en plus menaçant à l’intérieur même de la Grèce continentale, en tentant carrément d’instrumentaliser les communautés turco-musulmanes que les Grecs n’ont pas expulsées (à tort) dans les années 1920 lors des échanges réciproques de populations alors que les Turcs n’ont pas hésité à expulser les dernières grandes communautés grecques d’Anatolie, pourtant chez elles depuis des millénaires.