Et Trump décida d'arrêter de soutenir les rebelles anti Bachar-al-Assad : mais au fait, où en est la Syrie après la chute de l'Etat islamique en Irak ?

Conformément à ses promesses de campagnes qu’il semblait avoir contredites à l’occasion de raids de l’armée américaine lancés contre des positions de l’armée syrienne, le président américain Donald Trump a finalement obtenu de la CIA qu’elle mette fin à son programme de soutien (livraison d’armes ; entraînement, etc)aux rebelles syriens - soi-disant « modérés » mais en réalité islamistes - qui combattent le régime de Bachar al-Assad. Trump a en fait pris cette décision dès juin dernier lors d’une réunion avec le patron de la CIA, Mike Pompeo et son conseiller à la Sécurité nationale, H.R.

McMaster. Certes, ce programme inauguré officiellement en 2013 sous l’Administration de Barak Obama -très proche des positions des Frères musulmans -est resté assez modeste et n’a pas contribué à empêcher la Russie, l’Iran et le Hezbollah de secourir le régime de Damas et la peau de Bachar al-Assad. Toutefois, d’un point de vue politique et géopolitique, l’arrêt officiel du soutien aux rebelles syriens anti-Assad est lourd de sens.

Et il suit de très peu la première rencontre officielle du président américain avec son homologue Vladimir Poutine durant le G20 du 8 juillet dernier. Cette décision contrebalance les tensions russo-américaines autour de la question syrienne et elle probablement va faciliter la volonté affichée des deux dirigeants de « mieux travailler ensemble » face au terrorisme islamiste et en vue d’une transition viable en Syrie. Elle est ainsi à replacer dans le contexte du cessez-le-feu négocié le 7 juillet dernier en marge du G20 par les deux pays dans le sud-ouest de la Syrie, oùnombre de groupes islamistes rebelles sévissent.

En fait, le programme d’aide aux rebelles syriens (hors Kurdes et FDS), en majorité islamistes, ne faisait pas l’unanimité au sein de l’Administration américaine, premièrement en raison de sa faible efficacité et deuxièmement à cause des sérieux doutes de responsables étatsuniens sur la capacité réelle des rebelles à renverser le gouvernement syrien et à combattre Da’ech qui a souvent été le bénéficiaire ultime d’armes livrées aux « modérés », entretemps ralliés à l’EI ou à Al-Qaïda en Syrie (Al-Nosra, alias Fatah al-Sham). De bonne guerre, Moscou, qui soutenait le camp opposé en Syrie, a très vivement dénoncé le fait indéniable que des armes américaines (mais parfois aussi françaises et britanniques) tombaient dans les mains de groupes islamistes-jihadistes, sachant que nombre de rebelles armés et entrainés par la CIA ont rejoint peu après l’ex-Front al-Nosra.

La décision de Trump est donc tout sauf une surprise, car la priorité affichée de son Administration consiste,depuis le début,à privilégier la lutte contre l’Etat islamique et la menace islamiste-jihadiste en général, ceci dans le conteste de la défaite de Da’ech à Mossoul notamment (nord de Irak).