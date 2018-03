Entretien avec un ex-djihadiste pas comme les autres : David Vallat, des gangs islamistes de Lyon à la prévention de la radicalisation en passant par la case prison…

David Vallat a accepté de répondre à nos questions, en ces temps où l’on parle constamment de "déradicalisation". Il était intéressant de donner la parole un quelqu’un qui sait de quoi il parle. D’autant qu’il vient de fonder avec l’universitaire Amely Myriam Chely, un Centre d’analyse des islamismes et des radicalismes, l’AIPER, qui ambitionne d’être le premier réel instrument efficace de déradicalisation, ceci après des échecs ubuesques d’associations tantôt opportunistes tantôt incompétentes qui n’ont enregistré à ce jour aucun résultat probant.

Souhaitons à l’AIPER de parvenir à relever ce défi en jouant un rôle croissant au service de la sécurité de nos concitoyens qui doivent évoluer dans de sociétés multiculturelles de plus en plus multiconflictuelles…

Vallat est parti en mars 1994 en Afghanistan dans le camp de Khalden. Récupéré par les terroristes algériens et en contact avec des émirs du GIA (abou Fares, Rachid Ramda) ou avec l'idéologue palestinien Abou Qatada, réfugié à Londres, il met sur pieds une filière d'armes depuis la Bosnie jusqu'à l’Algérie. Il est alors désigné responsable du fameux groupe islamo-terroriste de "Chasse sur Rhône". Il fréquentera dans ce cadre le célèbre terroriste franco-algérien Khaled Kelkal, auteur d’une série d’attentats en 1995. Arrêté le 29 septembre 1995, Vallat purge sa peine sans victimisme ni culture de l’excuse. Libéré pour bonne conduiteen décembre 1999, fort d’une culture acquise en prison par l’obtention de diplômes et la lecture de milliers de livres, il ressortira étonnamment meilleur du pourtant terrible univers carcéral.

En 2012, c’est de son "silence radio" qu’il va sortir, notamment après les tueries de Mohamed Merah. Et en 2015, il commence même à apparaître au grand jour dans les médias. Face à l’horreur croissance du terrorisme de "troisième génération" et à la montée du phénomène Daesh qui fascine de plus en plus de jeunes en France, il décide de mettre en place "une riposte vidéo d'explication du phénomène djihadiste", en association avec le collectif du LBB, notamment après la tuerie du 13 novembre au Bataclan. En 2016, il publie un essai intitulé "Terreur de jeunesse". Il participe à la campagne "on a toujours le choix", avec le ministère de l’intérieur et "stop djihadisme" en novembre 2016. Il intervient régulièrement dans les prisons. Une nouvelle vocation de contre-radicalisation est née. Il ne s’arrêtera plus.

Alexandre Del Valle : Avec votre parcours atypique d’ancien djihadiste repenti mais qui a purgé sa peine et sans ressentiment ni culture de l’excuse, vous êtes un des rares ex-djihadistes véritablement déradicalisé. Comment avez-vous changé ? Quand ? Dans quelles conditions ?

David Vallat : On peut considérer que ma déradicalisation s'est passée en trois étapes principales : la première, c’est le traitement qui m’est réservé lors de ma garde à vue, de l’instruction de l’enquête ainsi que mon procès. Lors de ma garde à vue, en pleine vague d’attentats, après une tentative d’attentat sur le TGV Lyon-Paris, le 26 août 1995, je ne suis pas maltraité, moins encore torturé, on me fait passer une visite médicale à l’issue de la garde à vue alors que – et je l’apprendrai plus tard – deux tentatives d’attentat auront lieu durant ces quatre jours, attentats dont les revendications seront prises au sérieux car apportant des détails techniques que seuls les terroristes pouvaient connaître. Et dans ces revendications il y aura la demande de me faire libérer. Je suis donc clairement identifié comme un membre, à ce moment-là, de ce groupe qui frappent mon pays mais pour autant, je ne subirais aucun mauvais traitement.

Lors de l’instruction, la juge fera part d’une vraie objectivité, et considérera les éléments factuels me mettant hors de cause à partir du 29 juin 1995. Cette instruction se fera à charge et à décharge. La seule inéquité pénale avec tous les autres mis en examen de mon pays aura été une aggravation de la peine encourue pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui passera de cinq à dix ans. C’est le seul cas avéré de rétroactivité pénale de la Ve République. Mis à part ce traitement particulier, je n’ai pas eu à subir de loi scélérate.

Lors de ma détention également, j’ai pu passer des diplômes. Il s’agit là pour moi d’un premier doute dans mes convictions s’agissant de définir qui étaient mes réels adversaires. Ceux que je considérais être mes frères me faisaient passer sous le coup d’une fatwa de condamnation à mort en juillet 1995, alors que ceux que je considérais être mes adversaires me traitaient avec humanité.

Il y a eu ensuite la lecture intensive. Lors de mon incarcération l’administration pénitentiaire me signifie que je n’ai le droit d’emprunter que deux livres par semaine à la bibliothèque. Avec mon esprit retors, je déciderai d’en lire deux par jour en plus d’une lecture complète du Coran, en arabe, par mois. Au bout de quelques mois de cette lecture intensive, mes critères et ma grille de lecture du monde changeront. Je procèderai à un "reset" total de mes convictions politiques pour commencer à voir le monde de façon plus large.

La troisième chose aura été la proximité avec des détenus n’ayant pas du tout le même profil que moi. Il y avait bien quelques mises en examen pour terrorisme et appartenant aux mouvances corses, kurdes et basques. J’ai été la première promotion de mise en examen pour terrorisme en lien avec l’islamisme, issu du cru national. Cette proximité avec d’autres détenus, dont certains sont devenus des amis alors que nous étions tous dans la même galère m’a fait prendre conscience de l’ineptie de les considérer comme des "charbons de l’enfer".

Vous intervenez régulièrement dans la presse et vous avez votre propre vision de la déradicalisation. Est-elle réellement possible ?

Elle ne peut l’être à mon sens que si le sujet concerné en émet la volonté. A défaut de quoi celle-ci restera impossible. En revanche, il est possible de faciliter ou permettre les conditions qui puissent amener le sujet concerné à se poser à nouveau des questions. C’est le préalable nécessaire, le questionnement intérieur à toute réforme de son engagement. Il faut donc, pour ce faire, créer ces conditions et notamment éviter le regroupement des profils dans des unités où ils seraient tous réunis. Car l’effet de groupe primera sur les individualités. Il y a également nécessité absolue à former les agents intervenants auprès des personnes concernées de l’idéologie et de l’univers de sens qui les animent. Nous pouvons nous inspirer également des programmes à destination de nos soldats sur la gestion du stress post-traumatique. Nous savons aujourd’hui que même nos soldats, lorsqu’ils ont été en zone de guerre, ont nécessité d’une prise en charge de sorte qu’ils ne rentrent pas chez eux sans avoir évacué leurs traumatismes. Nous pouvons conclure donc que l’articulation de la déradicalisation doit se faire sur a. la connaissance de l’idéologie et de l’univers de sens des sujets concernés, b. l’évitement du regroupement de ce type de profils, c. l’application du retour d’expérience de la gestion du stress post-traumatique.