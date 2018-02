Du Dhimmi à la dhimmitude : chronique d’une soumission annoncée de l’Europe, rencontre avec l’écrivain islamiquement incorrecte Bat Yé’or

Pour faire suite aux deux premiers épisodes sur le terrorisme islamiste et la psychologie du jihadisme, Alexandre del Valle nous livre ici un très riche entretien avec la spécialiste mondiale du Jihad et de la dhimmitude, l’historienne anglo-égyptienne Bat Yé’or, qui fut la première à expliquer les mécanismes historiques de la capitulation de l’Europe et de l’Occident face à l’islamisme conquérant, notamment à travers deux concepts clefs que sont la dhimmitude et « Eurabia », qui rejoignent l’idée de soumission volontaire de l’Europe à l’islamisme décrite par Michel Houellebecq.

Dans son nouvel ouvrage autobiographique intitulé de façon explicite, Le Dhimmi* (terme désignant le statut de soumission-sujétion du juif et du chrétien dans l’islam), Bat Ye’or explique le mécanisme de capitulation volontaire des élites européennes qui, depuis des dizaines d’années, orchestreraient une véritable destruction de la civilisation judéo-chrétienne européenne au profit d’une islamisation rampante. Cette acceptation de l’impérialisme islamique serait selon elle justifiée par nos dirigeants successifs depuis les années 1970 sous couvert de « multiculturalisme » mais il masquerait mal à la fois des basses motivations de compromissions économiques vis-à-vis des puissances arabo-islamiques pétro-gazières puis une forme perverse et non déclarée de judéophobie sublimée dans une arabophilie, un palestinisme et un antisionisme vécus comme expiatoires.

Alexandre del Valle : D’après vous, le terrorisme islamiste n’est pas un épiphénomène qui n’aurait « rien à voir avec l’islam », vous le resituez dans le cadre d’une idéologie, celle du Jihad, dont les concepts seraient millénaires et découleraient de l’impératif d’islamisation de la planète.

Bat Yé’or : En effet, ce qu’on appelle terrorisme islamiste est une tactique de guerre clairement exposée et détaillée par des juristes dans tous les traités du jihad. Elle s’inscrit dans une stratégie religieuse dont le but consiste à faciliter la conquête militaire par l’affaiblissement de la population ciblée. L’exécution de ses manœuvres doit se conformer à un corpus de règles religieuses dont les sources sont le Coran, la Sunna et les biographies du Prophète, notamment ses expéditions militaires prises comme modèles. Ces tactiques jihadistes furent pratiquées au long des siècles contre les Etats chrétiens à leurs frontières même et sur leurs côtes maritimes. Au XIXe siècle, l’Europe, mais surtout l’Angleterre put imposer au sultan ottoman menacé par la Russie, le principe de relations internationales pacifiques. L’arrêt des combats contre Etats mécréants est prévu dans le droit du jihad mais seulement sous certaine condition et comme armistice provisoire assortie de conditions et valable pour dix ans renouvelable. Le critère temporaire se justifie par l’interdiction d’une paix définitive entre musulmans et mécréants.