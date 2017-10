La contagion terroriste islamiste en Occident : Barcelone, Marseille, Las Vegas, etc. Le terrorisme est avant tout une arme de guerre psychologique

D’évidence, plus le temps passe, plus les attentats terroristes sont nombreux, variés, répandus, fréquents et innovants. Le virus de la terreur jihadiste ne cesse de se répandre. Cette contagion doit beaucoup aux contrecoups des reculs de Da’ech, certes, qui régresse en Syrie et en Irak, mais pas seulement. D’une façon générale, les actes terroristes islamistes se sont multipliés de façon quasi ininterrompue depuis les années 1990 et le 11 septembre 2001. Et la mort programmée ou la perte de territoires du Califat de l’Etat islamique ne signifiera pas la mort du jihadisme et du totalitarisme islamiste dont l’acte terroriste n’est qu’un mode d’action minoritaire et qui se décline en de nombreuses stratégies, tantôt pacifiques, intellectuelles, propagandistes et prosélytes, plutôt « douces », et tantôt violentes, sous la forme du jihadisme terroriste-salafiste mais pas seulement.

L’accélération du phénomène qui remonte aux années 1980, s’est intensifiée avec la mutation d’Al-Qaïda et les premières vidéo atroces d’Occidentaux égorgés « live » par Zarqaoui - l’ancêtre de Da’ech et ex-chef d’Al-Qaïda en Irak ), dans les années 2000, puis avec la dérive des révolutions arabes et du chaos irako-libyco-syrien et l’ascension fulgurante de l’EI, qui a utilisé le terrorisme de guérilla comme arme de conquête en Irak-Syrie pour édifier son Califat, puis le terrorisme individuel et réticulaire comme une arme de recrutement en Europe avec l’appel à l’Hijra et aux attentats tous azimuts vus comme des opérations « publicitaires » de recrutement et de propagande à échelle planétaire.

Pour en finir avec les lieux communs politiquement corrects

Contrairement à une idée reçue, en Occident, nombre de ces attentats ont été commis pas seulement par des « Français » ou simples citoyens occidentaux vaguement d’origine étrangère, mais par de nombreux étrangers majoritairement maghrébins et parfois même réfugiés politiques, clandestins ou demandeurs d’asile, ce qui dément totalement l’affirmation selon laquelle les attentats jihadistes n’auraient « rien à voir avec l’immigration » ou avec la question des migrants clandestins ou « réfugiés ».

Seconde idée reçue : les attentats seraient commis par des gens peu instruits, illettrés, tous délinquants ou psychopathes et marginaux sociaux. La chose n’est pas plus vraie, car il n’y a pas de règles, et l’on retrouve des candidats pour rejoindre l’Etat islamique ou pour commettre des attentats en Occident parmi tous les profils : voyous, braves types, marginaux, bons étudiants ; migrants légaux ou en infraction ; diplômés ou non ; pauvres ou issus de classes moyenne ; violents ou pas, etc.

Une seule constante : la plupart ont été fichés S en France ou autre ailleurs en Europe par des services anti-terroristes. La justice les a en général relâchés trop tôt de prison ou les a perdus de vue. La plupart ont été également connus des services de police pour des faits de délinquance ou de séjour illégal, mais ils ont là aussi été relâchés dans la nature ou non expulsés ou même libérés de prison de façon anticipée par les justices des pays ouest-européens en particulier.