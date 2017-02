Qui de Macron, Fillon ou Hamon sera le meilleur marchepied pour Marine Le Pen ?

1 – Le tonneau des Domnaïdes

C’est un vrai concours entre les prétendants au titre de meilleur marchepied de Marine Le Pen pour l’Elysée.

Continuant à braver certains de mes lecteurs, je mettrai au sommet du podium François Fillon qui, à l’en croire, a décidé de se maintenir dans la course coûte que coûte.

Son renvoi en correctionnelle accompagné de sa famille et de certains de ses amis ou, a minima, la saisine d’un juge d’instruction par le Parquet national financier sont pourtant probables dans les semaines si ce n’est les jours qui viennent.

Cela relancera inévitablement la polémique et il ne pourra s’en sortir qu’en criant de plus en plus fort au complot de l’Elysée et de la gauche, aidé par des ultras et des juristes aux raisonnements filandreux. Mais les faits sont têtus et il aura le plus grand mal à justifier des sommes perçues par Pénélope, notamment de son ami Ladreit de Lacharrière.

Pendant ce temps, la gauche électrisera ses troupes en le traitant de Mégamenteur et Mégavoleur, superlatifs du Supermenteur et du Supervoleur dont elle affubla naguère Jacques Chirac.

Comment, dans ces conditions, appeler ses électeurs à voter Fillon au deuxième tour ? Le suppositoire de 2002 risque de se transformer en 2017 en « tonfa » modèle Théo pour son électorat de chouineurs progressistes. Décidément, ce Pot aux Roses devient de moins en moins politiquement correct en ces temps troublés !

Certains sondages ne donnent plus Fillon gagnant qu’à 54 dans un deuxième tour face à Marine Le Pen. A ce stade de la compétition et avant de nouvelles révélations et polémiques, autant dire que le jeu est ouvert.

En attendant, Fillon perd chaque semaine un peu plus son élan réformateur. Il avait déjà fait montre de rouerie en parlant de la suppression de 500 000 emplois publics et non de 500 000 fonctionnaires, sachant que la disparition des emplois bidons créés par Hollande permettrait d’atteindre les deux tiers de cet objectif, le surplus étant laissé à la responsabilité des collectivités locales.

On a vu récemment le candidat LR annoncer qu’il ne toucherait pas au système de perfusion ruineuse qui irrigue l’Outre-Mer depuis des décennies. Il prévoit même d’accroître les aides de l’Etat et de verser encore plus d’argent dans le tonneau des Domnaïdes !

L’attitude vis-à-vis de ces danseuses de la République est depuis toujours le meilleur révélateur de la capitulation face au clientélisme.

Fillon met également de l’eau dans son vin sur la question des remboursements par la sécurité sociale. Bientôt, il promettra comme Macron des dents et des yeux tout neufs aux Français. A ce rythme, il annoncera aussi que le report de l’âge légal de départ à la retraite sera progressif jusqu’à la Saint Glinglin. Il faut dire que depuis la faveur faite à NKM pour son investiture parisienne, on ne peut plus se faire trop d’illusion sur son éventuel mandat. Qui peut prétendre affronter le péril islamique et les fonctionnaires tout en redoutant la Pasionaria auto-proclamée des bobos de droite, électorat pourtant minuscule ?