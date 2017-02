Pénélope gagne au jeu du million : un mort !

1 – Commençons, pour se changer les idées, par la statistique calamiteuse de la semaine

Après les chiffres du chômage, voilà se désagréger ce que Mou-Président - vous savez bien, rappelez-vous, c’est l’actuel occupant de l’Elysée ! - nous délivrait de babillages statistiques en fait de reprise.

Avec une croissance à 1,1 % en 2016, le gouvernement des Fossoyeurs est très loin de ses objectifs. Fort logiquement, tous les résultats qui suivront, notamment en ce qui concerne le déficit public et la dette, seront eux-aussi éloignés des annonces.

Il faut vraiment que Bruxelles et Francfort aient grand peur de l’explosion de la cocotte-minute tricolore pour ne plus nous embêter sur le respect de nos engagements budgétaires …

Décidément, ce président satellisé aura réussi à dés-aligner des astres économiques favorables !

Inutile d’aller chercher plus loin la cause première des mésaventures de François Hollande. La mollesse de l’activité économique, la persistance du chômage ont été le terreau concret de son impopularité, la raison pour laquelle les révélations journalistiques sur ses pseudo-confidences ne sont pas passées dans l’opinion, l’aiguillon de la trahison de Valls et pour finir la porte ouverte à la régression hamonienne.

2 – Comment lui dire adieu ?

La droite a vraiment un Fillon à la patte ! Les révélations vont à coup sûr se succéder au sujet de François Fillon et de Pénélope et être aussi collantes qu’une confiture faite maison. L’ancien Premier ministre aurait mieux fait de demander immédiatement pardon aux Français pour des comportements d’un temps (peut-être) révolu. Car la bombe à fragmentation va continuer de détonner.

Au vu de ce que l’on sait de ses relations avec Ladreit de Lacharrière, il est peu probable que l’affaire soit classée. Il y aura donc soit renvoi rapide en correctionnelle pour son épouse et son bienfaiteur des chefs d’abus de bien social et de recel de cet abus ; soit saisine d’un juge d’instruction si le Parquet estime que l’affaire est plus complexe - en réalité plus grave encore - qu’elle n’en a l’air.

C’est bien le paradoxe de cette procédure : si François Fillon gagne du temps, le mal n’en sera que plus profond et les premières années de son désormais très éventuel mandat seraient pourries par un feuilleton judiciaire permanent.

Quelle légitimité aurait-il à demander aux fonctionnaires et allocataires en tout genre des efforts quand il devra répondre de ses voyages dans l’avion de son mécène, de la légion d’honneur accrochée au col d’icelui, de l’emploi de ses collaborateurs, etc. ? La gauche et toute la bureaucratie qui ne veulent rien changer seraient galvanisées par chacune des éditions hebdomadaires du Canard enchaîné.

Du reste on voit déjà Fillon promettre de revaloriser les petites retraites et condamner les mesures de Trump sur l’immigration comme pour amadouer le camp d’en face !