Irak, Etat islamique et attentats : à quel jeu périlleux joue donc François Hollande ?

1 - Mou-chef de guerre

Notre président-renonçant a soudain troqué son costume de ville pour un treillis symbolique et s’en est allé de nouveau en Iraq, près du front de Mossoul, seul dirigeant occidental à avoir jamais fait ce voyage, pour y enfiler des perles martiales : "Nous ferons en sorte qu’ils (les jihadistes français) soient mis hors d’état de nuire ; s’ils sont pris par les Irakiens, ils seront condamnés par la justice irakienne, et par la justice française s’ils reviennent. Il faut regarder maintenant au-delà de Mossoul.

Ce sera une lutte longue pour détruire l’Etat islamique, mais elle sera victorieuse".

Rompez les rangs !

Présentée il y a deux mois comme une guerre éclair, l’offensive de la coalition kurdo-chiito-gouvernementale ne s’est pas singularisée par sa grande efficacité jusqu’à aujourd’hui. La raison principale en est, contrairement à ce qu’une propagande officielle veut faire accroire, qu’une large partie de la population de Mossoul et alentours soutient l’Etat islamique sans qu’il ait besoin de la terroriser. L’islam radical a de nombreux supporters chez les musulmans là-bas comme en France ; les bobos devraient se faire à cette idée dérangeante.

En attendant, voilà Mou-président scrutant l’ennemi à la jumelle depuis un poste avancé des Peshmergas - à quinze kilomètres de distance tout de même - tel un Giscard d’Estaing observant jadis Israël depuis la Jordanie. C’est sa manière à lui de terroriser les terroristes.

L’engagement français est-il d’ailleurs aussi impressionnant que des médias complaisants le disent et les postures présidentielles le suggèrent ? L’opération "Chammal", nom de code de notre offensive en Irak et en Syrie, mobilise aujourd’hui 1200 militaires. Mais les frappes françaises ne représentent qu’une part minime (autour de 3 %) des actions de la coalition, menées pour l’essentiel par les Etats-Unis.

On est surtout dans le domaine du symbole.

En revanche, les rétorsions islamistes sont bien réelles. Les meurtres de Charlie Hebdo, en janvier 2015, avaient suivi de peu la première visite de François Hollande en Irak, en septembre 2014.

Soyons honnêtes, il s’agit essentiellement d’une coïncidence, les frères Kouachi et Amédy Coulibaly étant davantage mus par des haines domestiques contre les caricaturistes, les Juifs et la police. Un d’eux, Chérif, était tout de même passé par la Syrie.

Beaucoup plus troublant est l’enchaînement qui avait conduit aux massacres de novembre 2015. Comme je l’avais souligné dans les colonnes mêmes d’Atlantico, l’élément déclencheur évident et immédiat fut le bombement de torse de Hollande contre Daech en Syrie, notamment les quelques bombardements qu’il ordonna à l’aviation française à partir du 27 septembre 2015. Selon les termes mêmes du communiqué de presse de l’Elysée publié alors : "La France a frappé en Syrie. Nous l’avons fait sur la base de renseignements collectés au cours des opérations aériennes engagées depuis plus de deux semaines, dans le respect de notre autonomie d’action, en coordination avec nos partenaires de la coalition". Ces attaques suivaient en effet l’annonce de vols de reconnaissance début septembre 2015.