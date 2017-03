Emmanuel Macron : le candidat de la soumission

1 – Macron : comme le nez au milieu de la figure

L’affaire de la visite du ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu qui a participé dimanche 12 mars à une réunion à Metz pour promouvoir le « oui » au référendum constitutionnel du 16 avril sur le renforcement des pouvoirs présidentiels en Turquie après qu’il ait été refoulé d’Allemagne et des Pays-Bas, devrait réveiller les endormis qui auraient oublié le caractère néfaste du quinquennat qui s’achève.

S’il est une tradition républicaine, c’est bien de ne pas tolérer les ingérences étrangères et les exercices de propagande officielle sur notre sol.

C’est pour cela qu’il est interdit strictement à tout candidat ou parti français de recevoir de l’argent d’une personne physique ou morale étrangère. C’est en vertu de ce principe que Mou-Président s’était récemment ému des manoeuvres réelles ou supposées de Poutine.

Aux Etats-Unis, ces règles ont un cours encore plus strict, comme en témoignent les polémiques récurrentes sur le rôle joué par la Russie dans la dernière élection présidentielle.

Mais voilà que nous avons cédé là où les autres ont résisté ! Erdogan a pu faire la promotion, sur le territoire français, de son proconsulat et de son installation progressive de la charia en Turquie. Les réactions à cette capitulation sont édifiantes. La droite a hurlé, heureusement. Hamon s’en est réjoui, toujours en quête de plaire à l’électorat qui fait la loi dans les bistrots et les rues de Trappes.

Mais la réaction la plus intéressante a été celle de Macron : c’est à l’Europe de traiter le problème de manière coordonnée a-t-il dit !

Cette façon permanente qu’à Macron de botter en touche commence à se voir comme son nez au milieu de sa figure, sans référence à une caricature quelconque. Dans le cas présent, les autres pays européens concernés avaient justement signifié au Turc qu’il était non grata. Attendre une décision communautaire dans des domaines où prime encore la loi nationale, comme l’appréciation du droit de réunion et des troubles à l’ordre public, n’est ni plus ni moins qu’une abdication de notre souveraineté. Vu la manière dont l’Union ne décide plus de rien autant en déduire que plus rien ne se fera jamais.

Cette posture macronienne ne relève hélas pas d’un incident isolé.

Ainsi, son parti-pris d’augmenter les crédits de politique de la ville et d’étendre les mesures de discrimination positive fait de Macron l’incarnation même de la gauche Terra Nova qui a inspiré le PS depuis plus de 10 ans et a conduit le gouvernement socialiste à sa mollesse sur les questions de laïcité. Macron est une parfaite émanation de la gauche dite Coclico, acronyme de communautariste, clientéliste et communicationnelle.

A propos de discrimination positive, Malika Sorel a justement rappelé dans le Figaro que : « C’est un poison qui sème le ressentiment dans le cœur des hommes, car elle prend appui sur le postulat selon lequel les uns discriminent les autres. Qui peut imaginer récolter la paix, après avoir ainsi divisé le corps social entre victimes et bourreaux? (…) En privilégiant les uns, elle se transforme en discrimination négative pour tous les autres. »