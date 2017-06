Voyage sur Mars : deux fois plus de risque de cancer que prévu ; Jupiter est la plus vieille planète du Système solaire

La huitième merveille du monde serait enfouie sous les cendres d'un volcan néozélandais

En Nouvelle-Zélande, deux chercheurs affirment pouvoir dégager les « terrasses roses et blanches » de l'île du Nord, un site célèbre au dix-neuvième siècle, considéré comme une merveille du monde mais qui a disparu après une éruption volcanique.

Jupiter est la plus vieille planète du Système solaire

Non seulement Jupiter est la plus grosse planète du Système solaire, mais elle est aussi la plus âgée. Les astronomes s'en doutaient, mais cette fois, une étude parvient à mieux préciser la période où elle est née. Comment ont-ils fait ?

Ils ont interrogé des météorites...

Mars : Curiosity révèle une étonnante diversité d'environnement

Grâce à Curiosity, qui se promène dans le cratère Gale, les scientifiques brossent un portrait toujours plus riche et vivant du passé de Mars. Un passé où, visiblement, la planète bénéficiait d'un climat plus doux et humide, compatible avec une vie microbienne. De nouvelles analyses montrent une diversité d'environnements inattendue dans cette région qui fut autrefois un lac.

Pourquoi mesure-t-on la puissance des moteurs en chevaux ?

Pourquoi mesure-t-on la puissance des moteurs en chevaux ? Eh bien, la raison est tout simplement historique. Explications.

Voyage sur Mars : deux fois plus de risque de cancer que prévu

Les 900 jours d'une expédition martienne exposeraient les astronautes à un risque de cancer plus élevé qu'on ne l'imaginait, affirment deux chercheurs américains. Selon eux, les études précédentes n'ont pas tenu compte d'un phénomène indirect : les cellules touchées par une particule énergétique peuvent non seulement devenir cancéreuses mais aussi affecter leurs voisines épargnées par le choc.

