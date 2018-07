Vie martienne : des traces trouvées par Viking mais détruites par la Nasa ? ; Les ondes gravitationnelles révéleront-elles la nature de l'énergie noire ?

Mais aussi Laeticia Hallyday qui retrouve goût à la vie au soleil et le mariage surprise de Guillaume Canet et Marion Cotillard

Après plusieurs articles sur l’Espagne consacrés à la mise en péril de l’unité espagnole face aux indépendantismes (catalans et basques), qui ont provoqué la chute du gouvernement Rajoy (Partido popular, droite) aux côtés de l’extrême-gauche, Alexandre del Valle observe la tentative de recomposition de la droite espagnole qui a été durablement affaiblie par la gestion de la crise catalane et par la montée d’un parti concurrent de droite, Ciudadanos, bien plus déterminé dans sa défense de la Nation espagnole. Pour mieux comprendre l’enjeu de l’avenir de la droite espagnole, Alexandre del Valle a rencontré un fin connaisseur de la politique espagnole, Josep Carles Laínez, journaliste et écrivain proche du Think tank de José Maria Aznar, la FAES*.