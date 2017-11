Uber s'allie à la Nasa pour ses drones taxis ; L'eVscope, une révolution pour l'astronomie amateur

Et aussi : Une planète monstre découverte près d'une étoile naine ; Une salamandre présumée éteinte fait son grand retour ; Découverte d’un étrange astéroïde qui pourrait venir d’une autre étoile

Ce mardi 7 novembre Florian Philippot a présenté la charte de son parti, "les patriotes", définissant une ligne politique orientée vers le "dépassement du clivage entre droite et gauche", et reposant essentiellement sur le souverainisme.

Et aussi : le Louvre Abou Dhabi, belle opération pour le rayonnement culturel de la France, ou vitrine trompeuse pour un régime non démocratique ?

Et aussi : Vaccin contre la grippe : une mutation a réduit son efficacité en 2016 ; Quelle différence entre cancérigène et cancérogène ? ; Calvitie : un traitement soupçonné de favoriser la dépression.

Mais aussi une étoile qui fait semblant d’être brutale, une règle à calcul qui sait compter, la sobriété d’un torpilleur en mission et des prix moyens démentiels…

Et aussi : les 80 ans de Claude Lelouch et la nouvelle résidence new-yorkaise de Taylor Swift.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Émeutes à Bruxelles: Charles Michel salue le sang-froid et la sérénité de la réaction policière

Rajoy à Barcelone: "nous voulons récupérer la Catalogne" démocratique et libre

Intempéries et vents violents : cinq départements en alerte

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Un rapport de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) pointe le manque de preuves de l'efficacité des dispositifs pour purifier l'air des habitations et des lieux de travail. La question est d'importance car la pollution intérieure est effectivement préoccupante.

Une réaction de fusion avec des quarks dans certaines particules élémentaires produit plus d'énergie que la réaction de fusion de la bombe à hydrogène. Il n'y a pas de raison de croire pour autant qu'il sera possible de fabriquer des bombes à quarks.

Mais nous ne sommes pas les seuls. Les singes en sont également capables. Et un peu plus surprenant peut-être, les moutons aussi assurent des chercheurs britanniques.

