Trappist-1 : Hubble suggère la présence d'eau sur certaines exoplanètes ; Sabrina Pasterski, la nouvelle Einstein, vraiment ? ; Un nouveau télescope pour révolutionner l'astronomie amateur

Le Galax Note 8 sortira le 15 septembre. Bords incurvés , écran immense, stylet ultra performant, double capteur de compétition et prix exhorbitant. C'est bien là ce qu'il faut retenir de cette phablette. Mais avant de le précommander, il serait peut-être judicieux d'attendre de voir ce que propose la concurrence.

Au total, entre juin et août, Emmanuel Macron a vu sa côte dévisser de 24% dans l'ensemble de la population, dont 43% dans l'électorat du MoDem.

Et aussi des gratte-ciel en bois à Bordeaux ; l'immobilier à Paris qui monte toujours et la vie sexuelle des musulmanes...

Et aussi : La vitamine B, à fortes doses, augmenterait le risque de cancer du poumon ; Une thérapie génique approuvée aux États-Unis pour la première fois

Les attentats qui ont frappé la ville catalane ont mis en lumière les nombreuses divisions, contradictions - et complaisances - qui existent en Espagne, et en Europe.

Mais aussi la dystopie d’une horlogerie authentiquement suisse, la conduite à gauche d’une icône hollywoodienne, le pont en teck aux douze flammes numériques et les 130 000 euros qui déconcertent la common decency avant de se ridiculiser…

Et l'adieu à Mireille Darc tandis que Ben Affleck aurait replongé dans l'alcool

Les villes peuvent-elle produire 100% de leur énergie ? Certaines, oui, en utilisant peu de surface (les toits par exemple). Pour les villes denses, ça sera plus difficile.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'amour plus fort que le trône

L'amour plus fort que le trône

Mondiaux de judo: Teddy Riner, un septennat d'invincibilité, et après ?

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Les astronautes européens Samantha Cristoforetti (italienne) et Matthias Maurer (allemand) ont débuté un cycle d'entraînement avec leurs homologues chinois. Objectif : préparer leur séjour à bord de la future station spatiale chinoise.

Un nouveau télescope développé par la start-up française Unistellar peut mettre l'univers profond à la portée de tout le monde, et même transformer chaque utilisateur en assistant pour l'astronomie professionnelle. Directeur scientifique de cette entreprise et membre de l'institut Seti, partenaire de cette innovation, l'astrophysicien Franck Marchis nous parle de ce télescope révolutionnaire.

Comment un atterrisseur pourrait-il résister à l'infernale atmosphère de Vénus, avec sa température élevée et sa pression énorme ? En faisant appel à la mécanique plutôt qu'à l'électronique, estime la Nasa, qui présente ses projets.

Sabrina Pasterski sera-t-elle la digne héritière d'Albert Einstein ? C'est ce que l'université d'Harvard penserait de cette jeune prodige de 24 ans, dont le travail est déjà cité par Stephen Hawking et qui a construit un avion à seulement 14 ans.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres