Traitement de l'anxiété : d'étonnantes cellules découvertes dans le cerveau ; Arrêter la lumière, c’est possible !

Flora Robotica : des robots et des plantes pour construire la ville du futur

Flora Robotica est un projet européen qui veut développer une relation symbiotique entre des plantes et des robots afin qu'ils puissent créer des structures architecturales, et à terme des habitations. Un urbanisme qui unit technologie et nature de façon inédite.

A lire sur Futura Sciences

Cancer : pourquoi le brocoli est-il un bon protecteur ?

À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, Futura vous propose de (re)découvrir ce qui fait du brocoli un aliment à consommer sans modération.

Ce légume, en effet, est connu pour ses propriétés anticancer liées à un de ses composés, le sulforaphane. Une étude parue en 2017 montre que la molécule agit au niveau génétique dans la cellule, en limitant la présence d'un long ARN non-codant présent dans différents cancers.

A lire sur Futura Sciences

Vahana, le taxi volant d'Airbus, a effectué son premier vol

Vahana, l'aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux sur lequel travaille Airbus, a réalisé son premier vol d'essai en totale autonomie. Celui-ci n'a toutefois duré que 53 secondes. Alors, ce taxi volant est-il vraiment prêt à révolutionner le transport urbain du futur ?

A lire sur Futura Sciences

Traitement de l'anxiété : d'étonnantes cellules découvertes dans le cerveau

Des chercheurs ont trouvé des « cellules de l'anxiété » dans le cerveau de souris, plus précisément dans l'hippocampe. En contrôlant ces neurones par de la lumière, les scientifiques ont pu réduire ou accroître l'anxiété des souris.

A lire sur Futura Sciences

Arrêter la lumière, c’est possible !

La lumière se déplace... à la vitesse de la lumière ! Mais il est possible de la ralentir. Un peu. Beaucoup. Et même jusqu'à l'arrêter complètement. Une prouesse que des chercheurs espèrent réaliser à partir d'un système plutôt simple et ajustable.

A lire sur Futura Sciences