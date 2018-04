Tiangong-1 : suivez en direct la chute de la station spatiale chinoise ; Nasa : quelles seront ses prochaines missions ?

Et aussi : Pourquoi grandit-on dans l’espace ? ; Expres, un instrument inédit pour trouver des exoterres ; Mars : des molécules organiques sur la Planète rouge ?

Alexandre Dell Valle, dans son dernier ouvrage, "La Stratégie de l'intimidation" (L'Artilleur, 2018) décrypte les ressorts du terrorisme comme guerre mentale et propagande par l'action violente.

Mais aussi les angles d’un superbe boîtier en titane, l’anticommunisme primaire de notre ami Tintin, le bleu lumineux d’une « préparation » iconique et le goût du manomètre sous bulle chez les jeunes générations…

Bonne nouvelle : on observe depuis vingt ans des phénomènes de reforestation importante dans des pays comme l’Espagne, le Portugal, la Grèce ou la France.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Aux États-Unis, le Sénat et la Chambre des représentants ont trouvé un consensus sur un texte budgétaire concernant la Nasa. Certaines missions de l'Agence spatiale américaine qui avaient été annulées sont finalement rétablies et les ambitions de Trump dans le domaine des vols habités sont confortées.

Tiangong-1 n'en a plus que pour quelques heures. Les prédictions des agences spatiales convergent toutes autour de la date du premier avril. Quels sont les risques que les débris de la station spatiale chinoise désintégrée tombent en France ? Comment connaître sa position en temps réel ?

Or, ces particules, appelées anyons, pourraient être observées avec un microscope à effet tunnel.

