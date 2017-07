La Terre est-elle née à partir de boules de boue géantes ? ; D'étranges signaux radio détectés dans l'espace

Mission Dart : la Nasa veut dévier un astéroïde

La Nasa a donné son feu vert à la construction de Dart, la première mission de démonstration d'une technique de déviation d'astéroïde avec un impacteur cinétique. Celle-ci sera lancée en décembre 2020 à destination de l'astéroïde binaire Didymos.

La Terre est-elle née à partir de boules de boue géantes ?

Les chondrites carbonées sont des météorites issues des corps célestes les plus anciens du Système solaire. Leur étude suggère que les premiers astéroïdes à l'origine des planètes devaient ressembler à des boules de boue en convection.

L'Homme était déjà en Australie il y a environ 65.000 ans

Des préhistoriens viennent probablement de mettre fin à un long débat quant à la date d'arrivée des premiers Homo sapiens en Australie : elle serait d'environ 65.000 ans.

Cette datation suggère qu'il pourrait y avoir eu deux grandes migrations en provenance de l'Asie du Sud-Est.

La plus petite étoile de la galaxie vient d'être découverte !

À 600 années-lumière de la Terre, cette étoile n'a que la taille de Saturne. C'est la plus petite connue et, pensent ses découvreurs, ils ne pourraient pas en trouver de plus petites. L'astre fait partie d'un système binaire à éclipses.

D'étranges signaux radio détectés dans l'espace

La naine rouge Ross 128, située à seulement 11 années-lumière de la Terre environ, intrigue par certaines de ses émissions radio captées par le radiotélescope d'Arecibo, sur l'île de Porto Rico. Il est cependant trop tôt pour y voir une manifestation d'une civilisation extraterrestre.

