Sommes-nous faits de poussières d'étoiles ? ; Que cache le hasard ?

Ils découvrent 114 exoplanètes, dont plusieurs potentiellement habitables

Plus de 20 années de données collectées sur plus de 1.600 étoiles épiées avec le spectromètre Hires viennent d’être publiées. Une somme considérable que les chercheurs ont souhaité partager dans la perspective de nouvelles découvertes. Parmi les 357 exoplanètes détectées, plus d'une centaine sont nouvelles. L’une d’elles gravite autour de la quatrième étoile la plus proche de la Terre.

Que cache le hasard ?

Si l'on vous dit "hasard", vous pensez peut-être "chance", "coïncidence" ou "probabilité".

Mais que cache réellement le hasard, cette notion à la fois mathématique et philosophique ? La réponse dans ce dossier.

Simulation de séjour sur Mars : un ballon captif testé pour la première fois par les "astronautes"

Dans le désert de l'Utah, des étudiants français de SupAéro préparent une première : l'utilisation d'un ballon solaire captif équipé d'un relais radio et de plusieurs instruments. Ces pseudo-astronautes de la mission MDRS 175 sont en contact avec l'extérieur comme ils le seraient sur la planète Mars. Les communications sont donc limitées mais Futura a pu les interroger.

Sommes-nous faits de poussières d'étoiles ?

Vous avez sans doute déjà entendu l’expression "nous sommes faits de poussières d’étoiles"… S’agit-il d’un mythe ou de la réalité ? Une équipe d’astronomes, partie sur les traces de ces poussières, est remontée jusqu’à leurs sources. Pas de doutes, 97 % de nos milliards de milliards d’atomes proviennent bien du cosmos.

Exobiologie : quelle est l'origine de la vie dans l'univers ?

L'obsédante question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers et si, d'une manière plus générale, la vie est universelle, n'a toujours pas reçu de réponse à ce jour. Alors quelle est donc l'origine de la vie dans l'univers ?

