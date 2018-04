Extraterrestres : la gravité les empêcherait de quitter leur planète ; Après l'ISS, une Station spatiale internationale près de la Lune ?

Le satellite Gaia nous offre la carte la plus détaillée de la Voie lactée

Les données se bousculent dans la deuxième édition du catalogue du satellite Gaia. Les astronomes ont les yeux qui brillent de tous ces trésors d'informations sur des centaines de millions d'étoiles, et donc sur notre Galaxie, son histoire, etc. Il y en a pour tout le monde et plein de surprises en perspective !

Après l'ISS, une Station spatiale internationale près de la Lune ?

Pour préparer l'exploration humaine de la Lune, de Mars, voire d'un astéroïde, les partenaires de la Station spatiale internationale (ISS) réfléchissent à envoyer un avant-poste à proximité de la Lune.

Ce Deep Space Gateway serait davantage un véhicule qu'une station spatiale. Les explications avec Frank De Winne, ancien astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) et directeur du Centre européen des astronautes.

D'étranges trous dans la glace de l'Arctique : même la Nasa ne comprend pas

Dans le cadre de la mission IceBridge, des chercheurs de la Nasa ont photographié d'étranges motifs circulaires autour de trous dans la glace de l'Arctique. Leur origine reste un mystère.

Une fourmi kamikaze découverte à Bornéo

Venin ou toxines diverses. Pour se défendre d'une attaque, de nombreux animaux optent pour les armes chimiques. Mais ceux qui sont prêts à jouer les kamikazes sont plus rares. Parmi eux, une nouvelle espèce de fourmi qui vit à Bornéo.

Extraterrestres : la gravité les empêcherait de quitter leur planète

Et si le voyage intersidéral, quand on l'aura maîtrisé, nous conduisait à porter secours à des extraterrestres prisonniers sur des superterres ? Car ces infortunés auraient en effet toutes les difficultés du monde à faire décoller des fusées depuis la surface de ces exoplanètes telluriques bien plus grosses que la Terre. C'est ce qu'affirme un astronome allemand.

