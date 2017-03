Pourquoi ne sent-on pas que la Terre tourne ? ; La Nasa retrouve deux sondes autour de la Lune

Pourquoi ne sent-on pas que la Terre tourne ?

On ne le sent pas mais pourtant la Terre tourne sur elle-même. Ainsi, un point situé à l'équateur parcourt quelque 1.670 km par heure !

Lire la suite sur Futura Sciences

Néandertal : un crâne vieux de 400.000 ans nous éclaire sur ses origines

Les restes d'un crâne retrouvés au Portugal et datant de 400.000 ans pourraient appartenir à un ancêtre de l'Homme de Néandertal. Ce fossile est le plus ancien d'hominidé retrouvé dans la péninsule ibérique.

Il témoigne d'une expansion précoce et rapide de différents représentants de la famille humaine en Europe.

Lire la suite sur Futura Sciences

La Nasa retrouve deux sondes autour de la Lune

Le Jet Propulsion Laboratory a mis au moins une nouvelle technique radar pour localiser des satellites en orbite autour de la Lune. Une belle performance qui, à l'avenir, pourrait aider les planificateurs des futures missions robotiques et habitées à destination de la Lune.

Lire la suite sur Futura Sciences

Retour vers la Lune : la Nasa veut installer un poste avancé en orbite cislunaire

La Nasa vise la Lune. Un poste avancé de l'exploration habitée pourrait être installé sur une orbite « cislunaire » d'ici quelques années. Mars est toujours un objectif de long terme, mais l'activité humaine à proximité de la Terre et de la Lune offre des perspectives commerciales et scientifiques économiquement plus intéressantes qu'une aventure martienne.

Lire la suite sur Futura Sciences

Les sursauts radio rapides viennent-ils de civilisations E.T. ?

Les mystérieux sursauts radio rapides auraient-ils une origine extraterrestre ? Selon une nouvelle hypothèse, hautement spéculative, la réponse est oui. Il pourrait en effet s'agir de faisceaux d'ondes radio ayant temporairement croisé la Terre et qui étaient destinés à propulser des voiles photoniques géantes emportant des vaisseaux interstellaires, voire intergalactiques.

Lire la suite sur Futura Sciences