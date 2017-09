Les plus belles images du monde de Saturne vu par Cassini ; Découverte de 3 superterres en transit proches du Soleil

Les plus belles images du monde de Saturne vu par Cassini

Parmi les quelque 440.000 images brutes prises par la sonde spatiale Cassini au cours de ses treize années autour de Saturne, voici une sélection des plus marquantes.

Voir sur Futura Sciences

Record : l'ordinateur quantique de Feynman simule sa plus grosse molécule

Des chercheurs d'IBM sont parvenus à simuler la plus grosse molécule à ce jour à l'aide d'un ordinateur quantique. Cette performance pourrait bien révolutionner la chimie des médicaments

Lire sur Futura Sciences

Découverte de 3 superterres en transit proches du Soleil

Kepler vient de dénicher trois superterres situées autour d'une étoile un peu moins grande et moins massive que le Soleil.

Sur les milliers d'exoplanètes débusquées par le satellite, ce sont les plus proches de nous, et aussi, probablement, les plus intéressantes...

Lire sur Futura Sciences

Découvrez l'aéroglace, la glace ultralégère

La science n'en finit pas d'explorer les étonnantes propriétés de l'eau. Aux types de glace déjà connus, dont certains sont plus denses que l'eau liquide, vient de s'ajouter « l'aéroglace ». Prédite par modélisation, cette forme apparaîtrait sous pression négative et serait bien plus légère que la glace ordinaire.

Lire sur Futura Sciences

La traînée nulle, le graal de la mécanique des fluides

Faire en sorte qu'un objet se déplace dans l'eau quasiment sans subir de résistance et vaincre ainsi la force de traînée, c'est le rêve de tout mécanicien des fluides. Aujourd'hui, des chercheurs affirment avoir trouvé la solution. Selon eux, il suffit d'entourer cet objet... d'une bulle de gaz !

Lire sur Futura Sciences