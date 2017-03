Une planète Tatooine est en train de naître ; SpaceX veut envoyer deux touristes autour de la Lune

Les RDV d'Atlantico

Dérèglement climatique : les méthodes de pluie artificielle sont-elles une solution (ou un problème supplémentaire...) ? La géo-ingénierie est un outil scientifique qui regroupe différentes techniques scientifiques qui permettent de modifier le climat et qui a pour but de contrôler certains aspects météorologiques. Ces techniques complexes sont à la portée de nombreux pays, n'étant pas encadrés des dangers pourraient bien vite s'annoncer.

François Fillon : on attendait de Gaulle, on a une candidature à la Coluche Le maintien de François Fillon n'a tellement pas de sens qu'il doit en avoir un. Je propose la performance d'art contemporain ou la provocation situationniste à la Coluche.

Le mythe d’Al-Andalous et de la supériorité de la science arabo-musulmane: carburants du totalitarisme islamiste Après avoir évoqué les fondements théologiques du totalitarisme islamiste et le phénomène de la dhimmitude, Alexandre del Valle aborde le thème central du politiquement correct qu’est le mythe "d’Al-Andalous", c’est-à-dire l’Espagne musulmane passée et parée de toutes les vertus par contraste avec une Europe chrétienne adepte "croisée" qui aurait été en revanche la plus obscurantiste des civilisations.

L’OMS liste 12 "superbactéries" contre lesquelles il est urgent d’agir ; L’espérance de vie va continuer à progresser dans les pays développés Et aussi : Sclérose en plaques : une nouvelle piste pour régénérer de la myéline ; Libido : le sport intense réduirait le désir masculin ; Méditation de pleine conscience : des souris servent de modèle animal.

La France en état de "quasi guerre civile" ? Ce qu'en pensent les Français Etat de quasi "guerre civile" pour François Fillon, appel à l'insubordination des fonctionnaires, risques d'attentats... Les signaux du "dégagisme" sont nombreux dans à seulement deux mois de l'élection présidentielle.

C’est la justice qui a pris les commandes de l’élection présidentielle Des chasseurs de sorcières encouragent des magistrats à accélérer leurs enquêtes sur certains candidats pour de présumés emplois fictifs. Avec toute cette agitation aucun débat sur les dettes de la France n’a lieu.