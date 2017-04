Planète 9 : des chercheurs identifient 4 candidates ; Une explosion cosmique de rayons X déroute les astrophysiciens

Un Français sur cinq n'a pas encore de candidat. Moins d'un sur deux sait déjà pour qui il va voter. Un tiers hésite entre plusieurs candidats. Mais tous les candidats ne bénificie pas des mêmes cotes de ferveur et de certitude.

L’autruche n’a jamais eu la tête aussi profondément enfoncée dans le sable. Parallèlement, même s’il n’est guère possible d’établir des statistiques sur le sujet, les signes ostensibles d’appartenance à l’islam rigoriste pullulent comme jamais dans l’espace public.

Si L'Express se distingue en consacrant sa Une aux plus de 80 ans, les autres news magazines insistent quant à eux sur la situation politique en France. Et aussi l'enquête sur Kim Jong-Nam, le demi-frère du maître de Pyongyang assassiné en Malaisie, qui avait ses habitudes à Paris.

Et aussi : Pourquoi certains autistes sont-ils brillants en maths ? ; Un drone médical d'urgence pour sauver des vies ; Une alimentation riche en fibres réduit-elle les allergies ?

Mais aussi un ovni qui fait des cabrioles sous une bulle de saphir, un panda qui vous escortera pour vos prochaines vacances et les clous de Paris d’un James qui n’est pas Bond…

Après le raid aérien américain sur l’aéroport militaire syrien de al-Chayarate, qui a fait peu de morts parmi les soldats loyalistes mais a endommagé l’aviation syrienne en représailles de l’attaque chimique de l’armée syrienne sur le site djihadiste de Khan Cheykhoun, l’administration Trump est-elle prête à une confrontation directe avec l’Iran et la Russie, soutiens du régime d’Assad ?

Et aussi Karine Ferri, bientôt un deuxième bébé; Johnny (le notre) entouré de l'amour des siens dans l'épreuve de la maladie.

L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature a listé sept lieux emblématiques de l'Arctique à sauver. Pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique qui sont de plus en plus sérieux, l'objectif est d'en faire des réserves protégées.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les Ethiopiens de Jano à la croisée du rock et des sons abyssiniens

Dimanche sanginaire au Caire: double explosion contre une église et contre un centre de police

Concernant les outils de la Préhistoire, il faut distinguer ceux qui ont été inventés sous l'ère paléolithique et ceux mis au point durant le Néolithique.

Lors d'une conférence de presse, la Nasa a exposé les dernières étapes qui attendent Cassini avant son plongeon final dans Saturne. Pour les chercheurs de la mission, cette conclusion, après treize années d'exploration, sera un grand moment de science. Il est prévu, notamment, que la sonde effectue 22 passages inédits entre la planète et ses anneaux.

