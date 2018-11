Oumuamua : l’objet interstellaire est-il un vaisseau extraterrestre ? ; Optical Seti : un puissant laser pour entrer en contact avec des E.T

Oumuamua : l’objet interstellaire est-il un vaisseau extraterrestre ?

Oumuamua, dont le nom hawaïen signifie « messager venu de loin et arrivé le premier » , n'a pas fini de faire parler de lui. D'abord pris pour une comète venue d'une autre étoile, puis pour un astéroïde, l'hypothèse de la comète est de nouveau privilégiée.

Cependant, l'objet interstellaire n'a pas le comportement d'une comète venant de dégazer. Dans ce cas, si ce n'est ni un astéroïde, ni une comète, qu'est-ce que c'est ? 'Oumuamua est-il le messager d'une autre étoile ?

Optical Seti : un puissant laser pour entrer en contact avec des E.T

Des civilisations E.T, technologiquement avancées utilisent peut-être des lasers plutôt que des ondes radio pour les télécommunications interplanétaires et interstellaires. Pour attirer leur attention et communiquer avec eux, des faisceaux lasers émis par des instruments aussi grands que le futur ELT de l'ESO pourraient donc être plus indiqués que des radiotélescopes.

De mystérieux nuages de poussière découverts en orbite autour de la Terre

La Lune n'est pas seule. Deux compagnons faits de poussières lui emboîtent le pas sur son orbite autour de la Terre. Véritables fantômes, ces nuages dits « de Kordylewski » échappent aux astronomes depuis plus d'un demi-siècle. Mais des scientifiques hongrois viennent finalement de mettre le doigt dessus. Gábor Horváth et Judit Slíz-Balogh ont partagé avec Futura les secrets de leur découverte.

La station spatiale chinoise se dévoile grandeur nature

La Chine, qui prévoit de débuter la construction de sa station spatiale au début de la décennie 2020, en a présenté sa maquette à l'échelle 1. Cette station succédera à l'ISS qui devrait être abandonnée à l'horizon 2024 et permettra à la Chine de conforter sa place de troisième puissance spatiale mondiale.

Nasa : feu vert à une mission d'exploration des astéroïdes troyens de Jupiter

La Nasa a officialisé le développement de Lucy, la première mission à destination des Troyens de Jupiter de façon à mieux comprendre la formation du Système solaire. Ces astéroïdes sont d'un type particulier. Ils pourraient s'être formés dans la ceinture de Kuiper, aux confins du Système solaire avant de migrer à leur position actuelle. Si leur origine s'avère exacte, ils pourraient bien nous renseigner sur le Système solaire, seulement quelque 10 millions d'années après sa formation.

