La Nasa voudrait des robots-abeilles pour explorer Mars ; D'où part l'éclair : du ciel ou du sol ?

La Nasa voudrait des robots-abeilles pour explorer Mars

Parmi de nombreux projets d'innovations présentés à la Nasa, celui d'abeilles-robots a retenu l'attention. Ces essaims d'insectes volants présentent de nombreux avantages pour l'exploration d'autres mondes comme Mars.

D'où part l'éclair : du ciel ou du sol ?

Les orages sont des phénomènes météorologiques fascinants mais comment l'éclair se forme-t-il ? D'où vient-il au juste, du ciel ou du sol ? Découvrez-le sans plus attendre.

Tess, le satellite chasseur d'exoplanètes, va décoller

La Nasa s'apprête à lancer Tess.

Le satellite succédant à Kepler partira le 16 avril. L'Agence spatiale américaine fait le pari de découvrir des planètes intéressantes du point de vue de l'exobiologie.

Sursauts gamma : des collisions d'étoiles à neutrons illuminent l'Univers

Les sursauts gamma sont les évènements les plus lumineux de l'Univers dans le domaine des ondes électromagnétiques. On peut en observer un par jour en moyenne sur la voûte céleste et ils surviennent dans des galaxies lointaines. Il en existe deux types, les courts et les longs. Cette vidéo explique la nature des sursauts courts.

La fabrication du verre en 5 étapes

Les premières traces d'objets en verre remontent à près de 3.000 ans avant J.-C. Depuis, les grandes étapes de la fabrication de ce matériau, qui peut être aussi dur que fragile, n'ont pas beaucoup évolué.

