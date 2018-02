Mars : la Tesla d’Elon Musk pourrait revenir sur Terre ; Nasa : quelles seront ses prochaines missions ?

Mars : la Tesla d’Elon Musk pourrait revenir sur Terre

Le Tesla Roadster lancé par le Falcon Heavy de SpaceX est un géocroiseur. Selon des astronomes, ce symbole de la culture geek, emportant avec lui un cristal gravé contenant pour des milliards d'années la trilogie complète du Cycle de Fondation, pourrait donc rejoindre son sol natal dans quelques millions d'années.

Nasa : quelles seront ses prochaines missions ?

Les propositions du budget de la Nasa viennent d'être rendues publiques. Par rapport aux années précédentes, la stratégie reste globalement la même, avec un budget en hausse.

Mais on regrettera les propositions d'annulation de cinq missions d'observation de la Terre, et de la mission WFIRST, pourtant jugée prioritaire par le Conseil national de la recherche des États-Unis.

Sur Mars, Curiosity trouvera-t-il des molécules organiques ?

Des molécules organiques ont bien été détectées par Curiosity, rapportent Francis Rocard et François Poulet, mais ce ne sont pas celles espérées et leurs quantités sont insuffisantes pour savoir si la vie a pu ou non émerger sur Mars il y a bien longtemps. La situation pourrait évoluer... D'ici quelques semaines en effet, Curiosity devrait atteindre les strates d'argiles du cratère Gale qui pourraient bien avoir piégé ces molécules organiques. Explications de ces deux spécialistes.

Masse du boson W : le Cern toujours en quête d'une nouvelle physique

Il y a presque trente-cinq ans, le Cern annonçait la découverte du boson W. Clé de voûte du modèle standard, sa masse est donnée par l'existence du boson de Brout-Englert-Higgs. Celle-ci vient d'être mesurée avec une précision record, ce qui pourrait nous aider à découvrir une nouvelle physique.

Atome isolé : une photo des plus spectaculaires !

Visualiser des atomes individuels est une prouesse réalisée depuis les années 1950. Mais celle, obtenue récemment, d'un atome de strontium isolé dans un piège à ions, réalisée par un physicien britannique est exceptionnelle et superbe.

