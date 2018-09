Jupiter a trois pôles magnétiques : une belle découverte de la sonde Juno ; Les araignées se donneraient rendez-vous dans nos maisons à 19 h 35

Des scientifiques estiment que l'installation en masse d'éoliennes, ainsi que de panneaux solaires sur 20% de la surface du désert, aurait un impact majeur sur les précipitations, la végétation et les températures.

Et aussi : Paris rivalise avec Francfort pour attirer les banquiers déplacés par le Brexit ; Plus le discours "mesuré" de l'extrême droite en Suède

Mais aussi la haute couture qui complexifie la haute mécanique, la (re)conquête horlogère du pôle Sud et les nouveaux mystères de l’Ouest...

Sans oublier Michel Drucker dont la salle de bains est un deuxième bureau ; et Adeline qui met aux enchères son histoire d'amour avec Johnny

Depuis fin août 2018, le thème du « chaos syrien » fait de nouveau la Une de la presse internationale et occidentale.

Macron est en train de mettre en œuvre la seule idée originale du programme de Hamon. On comprend que ce dernier soit vénère...

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le Portugal et l'Angola sur la voie de la normalisation

Le Portugal et l'Angola sur la voie de la normalisation

Ouragan Florence: 13 morts et des milliers d'évacués

Rallye de Turquie : Tänak s’impose et prend la 2e place du championnat pilotes

Rallye de Turquie : Tänak s’impose et prend la 2e place du championnat pilotes

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Un fragment de roche retrouvé dans une grotte africaine représentant des croisillons rouges aurait été tracé avec un crayon en ocre il y a plus de 73.000 ans. Les scientifiques l'interprètent plutôt comme un symbole mais s'interrogent encore sur sa signification.

Dans notre ciel, la comète 21P/Giacobini-Zinner se fraie un chemin le long de la Voie lactée, posant ainsi devant les plus beaux paysages cosmiques du ciel profond. Pour la plus grande joie des astrophotographes. Nul besoin, pourtant, d'instruments sophistiqués pour l'admirer : une paire de jumelles suffit.

Certaines se postent dans un coin. D'autres courent de tous les côtés. Et des scientifiques britanniques tentent de nous expliquer pourquoi elles semblent se donner rendez-vous... à 19 h 35 !

Le champ magnétique de Jupiter est le plus grand du Système solaire, après celui du Soleil lui-même. Sa cartographie, précisée par la sonde Juno, en orbite autour de la géante, a révélé plusieurs surprises. Bien différent de celui de la Terre actuelle, il possède par exemple un second pôle sud juste sous l'équateur de Jupiter.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres