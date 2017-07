Hubble découvre une galaxie morte trop tôt et qui défie l'astrophysique ; Station spatiale chinoise : la Russie est invitée à y participer

OK, les ultra-riches sont d’affreux profiteurs auxquels il faudrait couper la tête après leur avoir coulé du plomb fondu dans les veines. Mais dans l’attente du Grand Soir, on peut en apprécier un ou deux...

Et aussi : Jenifer, la retraite ? Brad Pitt : Jenifer Aniston et Sienna Miller lui redonnent gout à la vie.

Et aussi : Démographie française : une population plus âgée et plus nombreuse en 2050 ; Pourquoi les femmes flottent-elles mieux que les hommes ? ; Science décalée : pourquoi il ne faut pas uriner dans la piscine.