Hayabusa 2 : Mascot s'est posé sur Ryugu et débute ses activités scientifiques ; Le Nobel de physique 2018 pour le tandem franco-canadien maître de la lumière extrême

Hayabusa 2 : Mascot s'est posé sur Ryugu et débute ses activités scientifiques

C'est fait ! Et ce n'était pas gagné. Le petit robot Mascot du Cnes et du DLR a réussi à se poser sur Ryugu et dans une position pour un retour scientifique qui s'annonce déjà exceptionnel. Mascot...

Le Nobel de physique 2018 pour le tandem franco-canadien maître de la lumière extrême

L'Américain Arthur Ashkin, le Français Gérard Mourou et la Canadienne Donna Strickland viennent d'être récompensés par le comité Nobel pour leurs travaux sur les applications des lasers. Troisième...

Une « bande dessinée » datant de l'époque romaine trouvée dans un tombeau en Jordanie

Dans un tombeau datant de l'Antiquité romaine exhumée en Jordanie, de somptueuses peintures murales content les aventures de centaines de personnages.

Elles ressemblent étrangement à une bande...

L'oiseau-éléphant de Madagascar, le plus gros oiseau de tous les temps

Un oiseau géant de Madagascar, aujourd'hui éteint, s'est vu décerner le titre du plus gros oiseau de l'Histoire. Appartenant à la grande famille des oiseaux-éléphants, l'animal au nom évocateur,...

Biodiversité : la moitié des orques est menacée de disparition

Dernier maillon de la chaîne alimentaire dans les océans, les orques font partie des mammifères les plus répandus dans le monde. Toutefois, la pollution menace grandement leur avenir. Une étude...

