Hawking et le multivers : du buzz à la fake news ? ; Les galaxies forment une même horloge cosmique

Hawking et le multivers : du buzz à la fake news ?

Il se produit actuellement, et d'abord dans les médias anglo-saxons, un véritable buzz autour du dernier article scientifique de Stephen Hawking, présenté comme révolutionnaire et fournissant un moyen de tester l'existence d'univers parallèles. La communauté scientifique doit s'étrangler et estimer se retrouver parfois quasiment devant une fake news. Bien que brillant et fort intéressant, l'article en question est en effet à des années-lumière de ces affirmations.

Pourquoi grandit-on dans l’espace ?

Après un séjour prolongé dans l'espace, les astronautes sont plus grands car leur colonne vertébrale s'est étirée. Mais pourquoi ? Le coupable brille en fait par son absence : c'est le manque de pesanteur qui est responsable de ce phénomène.

Mars : des molécules organiques sur la Planète rouge ?

Curiosity a détecté plusieurs fois de la matière organique à la surface de Mars. Mais comment est-elle arrivée là ? Pour des chercheurs, ces ingrédients qui peuvent être à l'origine de la vie viendraient en grande quantité de l'espace.

Les galaxies forment une même horloge cosmique

Une équipe internationale d'astrophysiciens a mesuré la vitesse de rotation des bords des galaxies. Elle a trouvé que les étoiles y tournaient toutes avec la même vitesse angulaire. Quels que soient la taille et le type de ces galaxies, celles-ci se comportent comme une même horloge cosmique.

Expres, un instrument inédit pour trouver des exoterres

La plupart des quelque 4.000 exoplanètes découvertes à ce jour sont des géantes gazeuses. Pourtant, la quête privilégie les planètes rocheuses. Potentiellement habitables, ces « exoterres » sont bien plus difficiles à détecter. Un nouvel instrument, Expres, en fait un spectromètre spécialement conçu, leur est dédié et s'apprête à décupler la sensibilité, comme nous l'explique l'astronome Debra Fisher.

