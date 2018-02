Grandes pyramides : le secret de leur alignement enfin découvert ? ; Pluton : une couche de matière organique gluante sous sa surface ?

Retour d’échantillons martiens : un nouveau scénario pour la mission Mars 2020

Le scénario de la mission de retour d'échantillons martiens n'est pas encore figé. Plusieurs options sont encore à l'étude. Le débat porte actuellement sur l'intérêt du « fetch rover », un engin mobile prévu pour récupérer, plusieurs années plus tard, les échantillons prélevés par le rover Mars 2020 et les apporter au véhicule qui les enverra en orbite. Francis Rocard, du Cnes, nous explique les questionnements en cours.

Pluton : une couche de matière organique gluante sous sa surface ?

Située aux confins du Système solaire, Pluton a surpris les astronomes quand, lors du survol de New Horizons, est apparue une étonnante variété de paysages avec, par endroits, les traces d'une activité géologique récente. Aujourd'hui, un planétologue suppose que la planète naine renfermerait de grandes quantités de matière organique. Et peut-être une sorte d'asphalte visqueux et gluant. Mais pas de pétrole..

Grandes pyramides : le secret de leur alignement enfin découvert ?

Les pyramides de Khéops et de Kephren, sur le plateau de Gizeh, et la pyramide rouge sont alignées sur les points cardinaux avec une très grande précision. Comment les bâtisseurs s'y sont-ils pris il y a plus de 4.000 ans ? Les archéologues se posent la question depuis au moins un siècle. Un chercheur pense avoir trouvé la réponse à l'énigme. Pour lui, la méthode adoptée serait la plus simple...

Galaxie d'Andromède : sa formation enfin élucidée

La galaxie spirale Andromède s'est structurée il y a moins de 3 milliards d'années, à la suite d'une collision majeure survenue entre deux galaxies. C'est la conclusion rapportée par une étude adossée à des moyens de calculs informatiques sans précédent et dirigée par un astronome de l'Observatoire de Paris.

Supernova : la première lumière photographiée… par un amateur !

Victor Buso, astronome amateur, testait sa nouvelle caméra quand il a eu la chance immense d'enregistrer une supernova dès ses premiers instants. Le fait est plus que rare : c'est une première ! Et utile : les astronomes professionnels sont ravis de pouvoir étudier l'évolution finale d'une étoile massive.

